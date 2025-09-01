Calendario lunar septiembre 2025: Luna llena, mejores días y horas para cortarse el pelo

Mucho se ha especulado sobre el efecto que tienen los cambios lunares para la salud humana, tanto en el ámbito físico como el mental.

De acuerdo al portal de salud, Healthnews, se han conocido diversos informes sobre la afectación de la luna en el comportamiento humano, en los que se mencionan efectos, por ejemplo, sobre factores como la presión sanguínea humana, las tasas de migraña y el número de nacimientos.

Sin embargo, estos hallazgos han resultado contradictorios, en el mejor de los casos, sin resultados concluyentes, bajo la necesidad de muchas más investigaciones aplicadas en este campo.

Reseña el medio que las únicas áreas en las que existe una posible conexión entre la luna y el comportamiento humano son los pacientes bipolares y aquellos con problemas de sueño, afecciones que pueden deberse, según lo investigado, a un descenso en los niveles de melatonina en el organismo.

A lo largo del tiempo, diversas culturas han aprovechado la creencia en la influencia lunar para intentar hallar beneficio en diversas actividades como la cosecha, o, incluso, los cortes de pelo. En ese sentido, muchas personas deciden programar ciertas actividades en función del calendario lunar.

Aunque no existen pruebas ni investigaciones clínicas que respalden el uso del calendario lunar para determinar cuándo cortar o teñir el cabello, como lo enuncia Healthnews, las personas que siguen la astrología han hallado ciertas correlaciones para hallar la mejor ocasión para esta actividad.

El momento que se suele escoger, es durante la luna creciente para favorecer su crecimiento. Se trata del periodo entre la luna nueva y la luna llena. Asimismo, si lo que se busca es ralentizar el crecimiento del pelo, los seguidores de la astrología se lo recortan entre la luna llena y la luna nueva (luna menguante).

Fases de la Luna en septiembre de 2025

Luna llena: 7 de septiembre de 2025

Cuarto menguante: 14 de septiembre de 2025

Luna nueva: 21 de septiembre de 2025

Cuarto creciente: 30 de septiembre de 2025

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello en septiembre de 2025?

Crecimiento fuerte

Según el portal de Cuerpomente, los mejores días para cortarse el cabello si quiere que le crezca fuerte, son:

Domingo 21 de septiembre: A partir de las 12 del medio día y hasta las de 4 de la mañana del lunes 22.

A partir de las 12 del medio día y hasta las de 4 de la mañana del lunes 22. Miércoles 24 de septiembre: Todo el día hasta las 6 de la mañana del jueves 25.

Crecimiento rápido

Según el portal de Cuerpomente, los mejores días para cortarse el cabello si quiere que le crezca rápido y sano, son:

Lunes 8 de septiembre: Desde las 7 de la mañana todo el día.

Desde las 7 de la mañana todo el día. Martes 9 de septiembre: Todo el día hasta la 1 de la mañana del 10 de septiembre.

Depilación

Por otro lado, el portal web especializado, explicó que también hay fases de la luna específicas para la depilación, es decir que podrá elegir un momento para alargar el momento de crecimiento del vello.

Esto se debe a los periodos flor, es decir, cuando la Luna se encuentra en órbita descendente.