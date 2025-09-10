Esmaltes semipermanentes bajo la lupa: Invima alerta por ingredientes prohibidos en Europa

Existen diferentes estilos en decoración de uñas como las de porcelana y acrílico, gel y esmalte permanente. / Facebook/Nails Art Mania

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que algunos esmaltes semipermanentes contienen dos ingredientes —Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT)— que desde el 1 de septiembre quedaron prohibidos en la Unión Europea tras ser reclasificados como sustancias de mayor riesgo para la salud.

Ambos compuestos son utilizados en la fijación y durabilidad de estos esmaltes, pero han estado en el radar internacional por posibles efectos nocivos. Aunque en Colombia no se han identificado reportes de reacciones adversas vinculadas a su uso, el Invima pidió a los consumidores suspender el producto si presentan irritación, lesiones en las uñas o molestias cutáneas, y reportar los casos tanto a los fabricantes como a la entidad reguladora.

Colombia hace parte de la Comunidad Andina (CAN), junto a Ecuador, Perú y Bolivia, donde las reglas sobre cosméticos se armonizan con estándares europeos y estadounidenses. Sin embargo, las listas oficiales de ingredientes de la FDA y de la CAN aún no reflejan la reciente decisión europea. Por esa razón, el Gobierno colombiano solicitó a la Secretaría General de la CAN una revisión prioritaria del caso para toda la región.

El Invima también lanzó un mensaje a los fabricantes para que revisen sus formulaciones y comiencen a evaluar alternativas seguras. A los manicuristas les recomendó usar tapabocas, trabajar en lugares ventilados y seguir las advertencias de cada producto; mientras que a los usuarios finales les pidió estar atentos a cualquier reacción en uñas o piel y evitar el uso de esmaltes si tienen lesiones previas.

Expertos en salud pública coinciden en que la medida europea marca una tendencia que probablemente se extenderá a otros países. De hecho, algunos colectivos dermatológicos han señalado que la exposición prolongada a ciertos químicos presentes en cosméticos podría estar subestimada y requieren mayor vigilancia.

Con el anuncio, el Invima busca reforzar la cultura de reporte ciudadano y recordar que, más allá de la estética, la seguridad de los productos cosméticos debe ser una prioridad.