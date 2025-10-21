El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Tratamientos para regenerar el pelo en personas calvas son efectivos? Experta habla de la alopecia

En diálogo con Salud y Algo Más, la doctora Nicole Saaibi Nisimblat, quien es médica especialista en trasplante capilar y tricología, habló sobre las causas y los tratamientos que existen para la alopecia.

La médica aseguró que la alopecia es una enfermedad que se caracteriza por la caída excesiva del cabello, la cual produce calvicie en diferentes partes del cuerpo.

Además, aclaró que esta condición, que puede ser temporal o permanente, afecta tanto a hombres como a mujeres de diferentes edades.

¿Tratamientos para regenerar el pelo en personas calvas son efectivos?

Acerca de los tratamientos que utilizan algunas personas para incentivar el crecimiento del cabello, como el Minoxidil, la doctora explicó que algunos remedios estimulan el crecimiento del folículo.

Sin embargo, aclaró que primero se debe analizar si en la zona a tratar hay o no folículos, pues si no los hay, “por más Minoxidil que alguien se eche, no le va a salir nada”.

“Pacientes que tienen el pelo tan delgado que no se ve bonito (…) con Minoxidil sí pueden mejorar. Hay muchísimos tratamientos para la caída del cabello o para el crecimiento, para que nos veamos mucho mejor”, aclaró.

¿Hay predisposición genética a la calvicie?

Sobre los factores de riesgo o la predisposición que existe para sufrir alopecia, Saaibi explicó: “Nosotros tenemos una parte que viene de la genética y otra que es de nuestro día a día”.

Así, precisó que, si los padres sufren de alopecia, puede que sus hijos tengan una predisposición a ello, pero no es 100% un hecho.

Entre tanto, si la persona fuma, consume testosterona, sufre de estrés, lava su cabello con productos no adecuados, usa gorra todo el tiempo y no deja respirar el cuero cabelludo, entre otras cosas, esos factores “aumentan e influyen en la caída de cabello”.

“La genética está ahí, pero eso no nos determina y no da un futuro certero de qué es lo que va a suceder. Todo es una mezcla y un conjunto”, agregó.

Escuche esta entrevista en Salud y Algo Más:

Play/Pause ¿Tratamientos para regenerar el pelo en personas calvas son efectivos? Experta habla de la alopecia 15:27 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: