Siga todas las NOTICIAS de la W RADIO en Google y Discover: cómo activarlo y más en este paso a paso

Persona con un celular en la mano y con la ilustración de un buscador web (Foto vía Getty Images)

Día a día, W Radio se encarga de entregar a sus oyentes y audiencia digital la información de primera mano, con análisis, entrevistas exclusivas e investigación de todo lo que pasa en Colombia y el mundo, por lo que cuenta con distintos canales y formatos para mantenerlo informado.

En ese sentido, recientemente Google anunció que le permitirá a sus usuarios seguir a través de esta plataforma a sus sitios web predilectos en su buscador principal y en Google Discover, con el beneficio de que va a poder acceder fácilmente a los contenidos adecuados a sus preferencias, pero, ¿cómo funciona esta nueva alternativa? Aquí le contamos todo lo que debe saber.

¿Qué es y cómo funciona Google Discover?

Si bien a diario millones de personas navegan por Google para encontrar lo que buscan sobre diversas temáticas, existe una parte de esta plataforma que muestra a los usuarios el contenido relacionado con sus intereses, de acuerdo con su actividad web y navegación, tal como lo señala Google Search Central.

En ese sentido, esta funcion está disponible de manera predeterminada en dispositivos Android, específicamente cuando se desliza la pantalla de inicio hacia la derecha, así como en el inicio de Google Chrome, y por medio de la aplicación de Google, que es la manera de acceder en dispositivos iOS. Allí, podrá encontrar contenidos como noticias, vídeos, viñetas y más en un panel personalizado, en el que ahora podrá seguir lo último de W Radio.

Le puede interesar: Chat GPT: Estas son las preguntas que no debe hacer, según expertos

Paso a paso para seguir a W Radio en Google Discover en su celular

La función “Seguir” en Google Discover permite a las personas recibir las últimas novedades del sitio web de W Radio en su panel personalizado.

- Así funciona para Android:

Lo primero que debe hacer es asegurarse de tener descargada la aplicación de Google en su dispositivo. Luego, deberá iniciar sesión en esta aplicación móvil, específicamente con su cuenta de Gmail. Posteriormente, podrá acceder al panel de Google Discover al abrir esta aplicación, o al deslizar la pantalla de inicio de su teléfono hacia la derecha. Allí, podrá buscar uno de los artículos de W Radio, e identificar el botón ‘Seguir’. Para seguirnos, deberá dar clic allí, como le mostramos en la siguiente imagen:

Muestra Google Discover Ampliar

- Así funciona para iOs:

Si usted es usuario de los dispositivos Apple, es indispensable que descargue la aplicación de Google desde la App Store de iOS. Luego, deberá iniciar sesión en esta aplicación móvil, buscar en el inicio uno de los artículos de W Radio y hacer clic el botón ‘Seguir’, como se evidencia en la imagen relacionada.

Guía completa para seguir a W Radio en Google

Recientemente, Google habilitó la función de seguir los sitios web directamente desde un celular o computador. Sin embargo, para ello debe acceder al perfil de W Radio en la web. En este perfil, se puede ver las últimas publicaciones de todas las plataformas digitales, así como tener acceso a las redes sociales oficiales, por lo que acá le dejamos el link directo y una imagen de referencia:

2. Posteriormente, dé clic en ‘Seguir’, tal como le mostramos a continuación: