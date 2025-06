Recientemente ChatGPT ha adquirido mucha fama entre los usuarios de internet para todo tipo de consultas y solicitudes. OpenAI, la empresa responsable, describe esta herramienta de inteligencia artificial como un modelo de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés) que interactúa con los usuarios a modo de conversación.

Muchas personas usan este LLM como una especie de reemplazo de los motores de búsqueda tradicionales como Google o Bing. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay diversos detalles relevantes a la hora de usar ChatGPT que no aplican para otras herramientas digitales.

Según explica OpenAI, al tratarse de un LLM, ChatGPT se enfoca principalmente en ofrecer respuestas convincentes y bien redactadas, pero no necesariamente correctas o verdaderas. No obstante, este no es el único de los problemas que los usuarios deberían tener en cuenta.

De acuerdo con la empresa de software de ciberseguridad ESET, hay una serie de detalles que las personas deben tener en cuenta para no poner en peligro información delicada que les pertenezca.

¿Qué no se le debe preguntar a ChatGPT?

Según los expertos, es importante tener en cuenta que ChatGPT se alimenta no solo de contenido en internet, también lo hace directamente con la información proporcionada por los usuarios a partir de las conversaciones que desarrollan en la plataforma.

Esto significa que es posible que información confidencial o datos personales queden expuestos públicamente si se comparten con ChatGPT, ya sea porque un ciberdelincuente haya tenido acceso a nuestra cuenta o que esos datos aparezcan como resultados en la consulta de otro usuario.

Por lo tanto, los expertos recomiendan evitar preguntas relacionadas con los siguientes temas:

Cualquier duda que contenga detalles personales como ubicación, datos bancarios o información sobre amigos o familiares.

como ubicación, datos bancarios o información sobre amigos o familiares. Preguntas relacionadas con datos confidenciales de una empresa en la que esté trabajando.

en la que esté trabajando. Consejos que busquen reemplazar un asesoramiento médico, legal o financiero .

. Preguntas que requieran sentimientos humanos , opiniones o preferencias personales.

, opiniones o preferencias personales. Preguntas sobre decisiones importantes.

En la práctica, algunas preguntas que debe evitar pueden ser similares a:

¿Qué le puedo regalar a mi novio si es un abogado de 35 años con costumbres como…?

¿Cómo debo pagar impuestos si mi empresa está manejando # de dólares al año?

¿ChatGPT te gusto? ¿Qué sientes por mí?

¿Cómo puedo poner una demanda ante una persona por acoso?

Mi madre tiene una enfermedad muy grave, ¿debería abandonarla?

De acuerdo con los expertos, es importante que los usuarios recuerden que ChatGPT es una máquina creada para ofrecer respuestas bien escritas basadas en algoritmos lingüísticos y patrones de datos.

Por lo tanto, no se puede confiar plenamente en que los datos compartidos no sean expuestos o que las respuestas sean verídicas o correctas. La IA no puede reemplazar ni el contacto humano ni el asesoramiento propio de un profesional.

Finalmente, los expertos recomiendan dejar de usar los modelos IA como ChatGPT a manera de fuente definitiva de respuestas. Más bien, pueden aprovecharse como una herramienta complementaria para saber dónde o sobre qué buscar más información mediante otros medios, sin olvidar la protección de la privacidad y seguridad personal.

