Para qué sirve y cómo se activa el ‘modo profesor’ de inglés en ChatGPT: Guía para configurarlo

ChatGPT es un sistema de chat equipado con Inteligencia Artificial y su objetivo es resolver todas las consultas de los usuarios. De esta manera, esta herramienta que fue creada por la empresa OpenAI es capaz de entender perfectamente qué se le está pidiendo y con esto organizar información y bridársela al usuario de manera coherente.

Entre sus funciones, ChatGPT está en la capacidad de:

Redactar textos complejos, ya sea académicos, periodísticos o informativos.

Traducir textos de un idioma a otro.

Crear código de programación.

Escribir libros.

Componer canciones.

Desarrollar guiones.

Redactar correos electrónicos profesionales.

Ayudar con operaciones matemáticas.

Crear rutas turísticas sobre un destino.

Para qué sirve y cómo se activa el ‘modo profesor’ de inglés en ChatGPT

Pese a que ChatGPT tiene múltiples funciones, una de las que más llama la atención de las personas es la posibilidad de aprender un nuevo idioma. Por eso, en W Radio le contamos cómo activar el ‘modo profesor’ para que la plataforma pueda analizar y determinar su nivel en el idioma.

El primer paso que debe hacer una persona que esté interesada en activar este ‘modo profesor’ es darle indicaciones de las acciones que debe realizar a la inteligencia artificial, como corregir la gramática de un texto en específico y resaltar los errores que se encuentran.

Ejemplo: “A partir de ahora serás mi profesor de inglés particular. Quiero que mantengamos una conversación escrita y me digas y expliques todos los errores que he cometido en mis frases, y también el modo de mejorarlas”.

Luego de esto, la IA podrá responder: “¡Perfecto! Me encantaría ayudarte con tu inglés. ¿Te gustaría empezar ahora mismo con una conversación o prefieres practicar con algunas frases específicas? ¡Tú eliges!”.

Posterior a esto, ya podrá enviarle cualquier frase que desee a ChatGPT y esta herramienta le dará sugerencias de cómo puede mejorarse.

¿Cómo maximizar el aprendizaje?

Según la consultora tecnológica NETCheck, estos son algunos consejos para maximizar el aprendizaje de un nuevo idioma: