Juez condenó a peluquera que, sin ser médica, practicó liposucción a mujer que murió tras la cirugía

Un juez penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que, sin estudios de medicina ni experiencia acreditada, practicó una cirugía estética a una mujer, causándole la muerte.

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2023 en un salón de belleza que no tenía los permisos establecidos para la prestación de servicios de salud y que estaba ubicado en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación que adelantó un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, “Celeita Angarita, sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción. En medio de la intervención irregular, la mujer convulsionó y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde finalmente falleció de un paro respiratorio”.

Brenda Gissele Celeita Angarita fue declarada por un juez responsable del delito de homicidio culposo, por lo que el próximo mes de octubre se conocerá el monto de la pena que deberá cumplir.

Este es un fallo de primera instancia, por lo que se podrán presentar recursos de apelación.

