Caso UNGRD: Fiscalía confirmó que Interpol expidió circular roja contra César Manrique

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, investigado por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La expedición de la circular roja de la Interpol se dio cinco días después que la Fiscalía, hubiese solicitado a la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, adelantar los trámites contra el exfuncionario del Gobierno Nacional.

Precisamente, la Fiscalía a través de su equipo oficializó los trámites teniendo en cuenta la investigación que se adelanta por los hechos de corrupción que generaron el saqueo de la UNGRD.

César Manrique Soacha ahora será buscado en 196 países donde se encuentra la Interpol.

“La notificación roja de Interpol busca hacer efectiva la orden de captura contra Manrique Soacha, la cual fue emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá con ocasión de la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta el pasado 29 de julio”, detalló la Fiscalía.

De otro lado, la Fiscalía sigue a la espera de la respuesta de la Interpol a la solicitud de notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, que fue radicada el pasado 4 de julio, un día después que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, hubiese impuesto la medida de aseguramiento preventiva de la libertad en establecimiento carcelario.

