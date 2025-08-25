Gobierno lanzó licitación para construir el Aeropuerto del Café: invertirán más de $740 mil millones

Con la participación del presidente Gustavo Petro se realizó el lanzamiento de la licitación del Aeropuerto del Café. Según el Gobierno Nacional, se invertirán más de 740.792 millones de pesos para la primera fase de construcción que se realizará en Palestina, Caldas.

El Gobierno informó que estos recursos cubren la obra, interventoría, subterranización, administración y gerencia, “consolidando una infraestructura estratégica que permitirá dinamizar la economía de Caldas y conectar al Eje Cafetero con el mundo”.

La primera fase contempla la construcción de una pista de 1.340 metros de longitud por 30 de ancho, junto con plataformas para aviación comercial y general, calles de rodaje y zonas de seguridad en ambos extremos. “Esta infraestructura permitirá operar aeronaves ATR 72-600 bajo estándares internacionales, tanto de día como de noche, con reglas de vuelo visual e instrumental”, asegura el Gobierno.

Serán más de 2.987 empleos directos durante la fase de construcción, y más de seis empleos por cada mil pasajeros en la etapa de operación y mantenimiento.

“Igualmente, la distancia de traslado se reduce significativamente, pasando de 59 km hacia Pereira y 110 km hacia Armenia, a tan solo 26 km desde Manizales, lo que representa ahorros de tiempo y costos para los viajeros”.