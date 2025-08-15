Ministerio de Hacienda traslada más de 200 mil millones de pesos para el Aeropuerto del Café

La Aeronáutica Civil este miércoles otorgó el permiso de construcción al aeródromo denominado Aeropuerto del Café. Foto: Aeropuerto del Café( Thot )

Manizales

El Gobierno Nacional confirmó el traslado de cerca de 250 mil millones de pesos para la construcción del Aeropuerto del Café. El gerente del Patrimonio Autónomo, Fernando Merchán, anunció que ya se tiene disponibilidad para iniciar con la licitación por cerca de 600 mil millones de pesos. Aclaró, además, que ya hay otros 200 mil millones, pero en vigencias futuras que completarán el cierre financiero por 800 mil millones prevista para la primera fase del lado aire del proyecto.

“Efectivamente después de unas gestiones que se venían adelantando ante el Gobierno Nacional y puntualmente ante el Ministerio de Hacienda, esta entidad hizo los traslados presupuestales respectivos que completan hoy digamos ese cierre financiero que nos permite ya abrir la licitación pública”, dijo Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo del Aeropuerto del Café.

En caja del patrimonio autónomo del Aeropuerto del Café ya hay cerca de 600 mil millones de pesos para iniciar la licitación del proyecto. Este recurso se completó tras el traslado realizado desde el tesoro nacional a la fiducia del patrimonio, en síntesis, en este momento el patrimonio autónomo ya cuenta los recursos requeridos para iniciar con los trámites de los certificados de disponibilidad presupuestal y de apertura de licitación.

“Ya con esto garantizamos las vigencias futuras, por ejemplo, que completan esos 828 mil millones pues no es necesario tenerlas ya en caja porque precisamente son vigencias futuras, es decir, unas asignaciones presupuestales de los años 2027 y 2028 que en ese momento van a ser solicitadas al Ministerio de Hacienda para que ingresen al patrimonio autónomo. Por ahora tenemos en caja 600 mil”, comentó el gerente.

Merchán ha dicho que si en diciembre no hay licitación renunciaría a la gerencia del Patrimonio Autónomo del Aeropuerto del Café.