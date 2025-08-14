Caso UNGRD: Ricardo Bonilla se presentó ante la Fiscalía y puso a disposición su pasaporte

W Radio conoció que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionado en medio de la investigación por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se presentó en la tarde de este jueves, 14 de agosto, ante la Fiscalía General de la Nación y puso a disposición su pasaporte, asegurando que no ha salido del país ni pretende hacerlo.

En compañía de su abogado, Javier Torres, de la firma de Mauricio Pava, acudió al Búnker de la Fiscalía para demostrar con documentos que vive de una pensión de profesor universitario y que tampoco posee una significativa fortuna.

“Ricardo Bonilla vive de una pensión modesta como profesor. No posee bienes de fortuna. Ha asistido a todas las diligencias judiciales a las que ha sido citado. Y puso su pasaporte a disposición de las autoridades”, aseguró el abogado Torres.

También agregó que “hoy, 14 de agosto de 2025, ante la Fiscalía, ratificó y demostró que no ha salido del país ni piensa hacerlo, y que mantiene su disposición a colaborar y atender cualquier citación que las autoridades le hagan”.

Cabe recordar que la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Dicha negociación la convierte en la ‘testigo estrella’ contra al menos 39 personas, muchas de ellas senadores y representantes a la Cámara.

Benavides será clave en la investigación que se adelantará contra el exministro Bonilla, que próximamente sería imputado por su relación con el desfalco de la UNGRD.

Igualmente, Sneyder Pinilla, protagonista del saqueo, también lo mencionó ante la Fiscalía.