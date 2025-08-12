Caso UNGRD: María Alejandra Benavides acusa a la senadora Bitar de haberle pedido borrar chats

La W conoció por medio de fuentes en la Sala de Instrucción, los detalles más importantes de la declaración como testigo que rindió en las últimas horas la ex asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, con la cual se complicaría aún más la situación de la senadora conservadora Liliana Bitar.

Lo anterior, puesto que W Radio pudo establecer que en su testimonio ante la Corte, Benavides acusó a la senadora Bitar de haberle solicitado borrar los chats de las conversaciones entre las dos, luego de que estallara el escándalo de la UNGRD después de que W Radio revelara el desfalco de los carrotanques y su desarrollo.

De acuerdo con lo confirmado por La W con fuentes en la Sala de Instrucción, Benavides señaló que tal reunión se llevó a cabo a mitad del año 2024, entre los meses de junio y julio, luego de que la congresista Bitar la citara en un apartamento en el norte de Bogotá.

Allí, señaló que durante el encuentro, Bitar insistentemente le solicitó que borrara los chats entre ellas, los cuales podrían resultar comprometedores, y aunque Benavides en un momento se negó a hacerlo, luego terminó accediendo a desaparecer registro de las conversaciones entre ellas.

De hecho, en su declaración ante la Corte, describió que tenía una relación cercana con Bitar y que de hecho, la había invitado a viajar a conocer Tolú y Coveñas. Cabe recordar que la propia Bitar, así como lo dicen los chats, le regaló a Benavides una lujosa cartera marca Coach la cual le fue dejada en el Ministerio de Hacienda.

Pero la declaración sobre los chats resulta comprometedora y podría poner en serios aprietos a la senadora del Partido Conservador. Lo anterior, porque podría constituir una eventual destrucción de potencial material probatorio, delito constituido en el artículo 454B del Código Penal.

Esta declaración, además de una posible compulsa de copias dentro de la misma Sala, incluso podría llevar a que los magistrados llegaran a reconsiderar que la congresista continúe en libertad, en vista de que podría resultar riesgoso para el proceso que una de las sindicadas, según las declaraciones de la potencial testigo, haya buscado destruir potencial material probatorio.

