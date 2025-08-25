Corte Suprema le cierra la puerta a Venezuela: alias ‘Gocho’ será extraditado a Chile

La W conoció en primicia que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de extradición que había llegado desde Venezuela en contra de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias ‘Gocho’, señalado cabecilla del grupo criminal Tren de Aragua.

El procesado es requerido por la justicia chilena por delitos como secuestro y homicidio selectivo. Lo anterior por cuenta de su presunta participación en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, quien fue víctima de homicidio el 21 de febrero de 2024 en Santiago de Chile.

Los magistrados, en decisión unánime, determinaron negar la solicitud de extradición presentada por Venezuela, al dar prelación a la petición elevada por Chile, debido a que en ese país fue donde se cometió el delito por el cual se sindica a ‘Gocho’ y contando con la existencia de tratado vigente desde 1914.

“Conviene precisar que la preferencia por el lugar de comisión del delito constituye un principio del derecho internacional conocido como “locus delicti commissi”, recogido tanto en instrumentos internacionales como en legislaciones internas. En materia de delincuencia organizada transnacional”, sentenció la Sala.

Con la expedición de este concepto se le cierra completamente la puerta a que Carrillo Ortiz pudiera ser extraditado a Venezuela, debido a que en los casos en los que se emite concepto desfavorable, la negativa de la Corte es de obligatorio cumplimiento.

Alias ‘Gocho’ fue capturado el pasado 6 de febrero en el municipio de Chiscas, Boyacá, y es considerado uno de los hombres más cercanos a alias ‘Bobby’, una de las principales cabezas de ese grupo criminal transnacional.

