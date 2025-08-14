Actualidad

Carlos Camargo quedó en la terna de la Corte Suprema para magistrado de la Corte Constitucional

Junto al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, conforman la terna la magistrada del Tribunal de Buga María Patricia Balanta y el abogado y conjuez Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

Carlos Camargo. Crédito: Defensoría del Pueblo.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia conformó la terna que enviará al Senado de la República para que, de ella, se seleccione a un candidato para que se convierta en magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, quien termina su periodo.

La W conoció que el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, de quien su candidatura había estado rodeada de polémica por los contratos de varios allegados a magistrados durante la recta final de su administración como defensor, quedó en la terna.

Además de Camargo, quien sin duda es el candidato con mayor exposición pública, quedó en la terna la magistrada del Tribunal Superior de Buga María Patricia Balanta Medina.

Asimismo, la terna la completa el abogado y conjuez Jaime Humberto Tobar Ordoñez.

Sobre Tobar, no es la primera vez que se convierte en ternado para llegar a la Corte Constitucional, pues el abogado ya concursó en el pasado y llegó a la fase final del proceso, cuando el Senado eligió al magistrado Miguel Polo Rosero.

