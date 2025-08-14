“Conocía la ilicitud de su comportamiento”: Corte Suprema declara culpable al general Palomino

La Corte Suprema de Justicia, tal como lo había anticipado La W, emitió sentido de fallo condenatorio contra el general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, por el delito de tráfico de influencias de servidor público al buscar evitar la orden de captura contra el empresario Luis Gonzalo Gallo.

El general, tal como concluyó la Sala de Primera Instancia, sí abordó a la fiscal Sonia Lucero Hernández en su domicilio, con el fin de influenciarla para que se abstuviera y reversara su orden de detener al cuestionado empresario, quien hoy comparece ante la JEP por ese entramado criminal adelantado por el Fondo Ganadero de Córdoba y la casa Castaño. Palomino le dijo a la fiscal que le tenía una propuesta “indecente”.

“El procesado conocía con suficiencia la ilicitud del comportamiento que estaba desplegando, máxime que ostentaba la más alta dignidad al interior de dicha institución, lo cual le permitía determinar con facilidad, lo ilegal que resultaba influenciar a otro servidor público, como ocurrió en el presente caso a una Fiscal Delegada” sentenció la Sala con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas.

Los magistrados de hecho analizaron las grabaciones que fueron tomadas por la fiscal Hernández, quien en su testimonio sentenció que le pareció extraña y sospechosa la visita y por ende lo grabó. Esto, en criterio de la Sala, se convirtió en la prueba reina contra el exdirector de la Policía quien expuso su deseo de detener decididamente la captura del señalado empresario.

“Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente. ¿qué tal si dejamos eso pendiente? (en referencia a la detención de Gallo)” se extrae de las grabaciones, ventiladas por la Corte.

Para la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, la actuación deleznable del general Palomino obró en detrimento de la administración de justicia y además contiene un agravante, en vista de que quien buscó entorpecer la labor de la justicia era para ese momento director general de la Policía Nacional (año 2014).

Pero además, la señalada influencia, en boca de la propia fiscal, sí incidió en su trabajo. Lo anterior, porque debido a esas presiones de Rodolfo Palomino para que Luis Gonzalo Gallo siguiera libre, procedió a tomarle indagatoria y luego lo dejó en libertad, aún sabiendo que existía riesgo de que abandonara el país y se fuera para Washington.

“Así las cosas, no queda duda para la Sala del conocimiento y la voluntad del otrora General PALOMINO LÓPEZ en torno a dirigir su actuar ilegal, estrictamente con el fin de influenciar a una servidora pública adscrita a la Fiscalía General de la Nación, para obstruir un procedimiento de captura, con la firme convicción de favorecer a un tercero, como lo era el señor Luis Gonzalo Gallo Restrepo y por lo tanto, han quedado acreditadas tanto la tipicidad objetiva, como la subjetiva” concluyó el sentido de fallo condenatorio.

La Sala consideró que era pertinente y válido que el general (r) Palomino continúe en libertad mientras se fija la fecha de la lectura de la sentencia en la que se dictará el monto de la pena. El día y hora de la lectura se conocerá este jueves 14 de agosto.

