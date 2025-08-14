Fiscalía abrió indagación contra Álvaro Leyva por presunta conspiración para tumbar a Gustavo Petro

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por la presunta conspiración para derrocar al presidente de la República, Gustavo Petro. Esto, luego de las denuncias que radicaron tanto el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como el abogado Alejandro Carranza, defensor del jefe de Estado.

En desarrollo...