Fiscalía abrió indagación contra Álvaro Leyva por presunta conspiración para tumbar a Gustavo Petro

Tras las denuncias del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y del abogado del jefe de Estado, el caso ya tiene un fiscal asignado que se encargará de los actos urgentes.

Búnker de Fiscalía y Álvaro Leyva. Fotos: (Colprensa - Mariano Vimos) / (Colprensa - Catalina Olaya).

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por la presunta conspiración para derrocar al presidente de la República, Gustavo Petro. Esto, luego de las denuncias que radicaron tanto el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como el abogado Alejandro Carranza, defensor del jefe de Estado.

En desarrollo...

