Rama Judicial lamentó la muerte de Miguel Uribe tras un “acto de barbarie”

La Rama Judicial, por medio de una declaración conjunta, lamentó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay tras el atentado ocurrido el 7 de agosto en el barrio Modelia de Bogotá.

Para las altas cortes, la Fiscalía y la JEP, tal crimen representa un “acto de barbarie” que atenta contra los cimientos democráticos y la convivencia pacífica.

“Confiamos en el trabajo de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones necesarias que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley”, señaló la Rama Judicial.

A su vez, enfatizó en que en el Estado de derecho el diálogo y respeto en convivencia debe ser lo que se imponga para la resolución de conflictos.

“La violencia, en cualquiera de sus formas, es inadmisible y debe ser rechazada categóricamente por todos los sectores de la sociedad” indica la declaración.