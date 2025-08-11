Muerte Miguel Uribe Turbay: Fiscalía calificó el crimen como magnicidio
La fiscal Luz Adriana Camargo señaló que los autores materiales ya responden ante la justicia.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación calificó el crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay como un magnicidio y confirmó que sus responsables ya responden ante la justicia.
“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia”, reveló el documento del ente acusador.
Además, el ente acusador confirmó que la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón “lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial” y que “expresa sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores”.
“Desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación”, aclaró la Fiscalía.
Además, confirmó que continúa el “compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis”.
“Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, concluyó el comunicado de la Fiscalía.
