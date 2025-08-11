El mal todo lo destruye, mataron la esperanza: Álvaro Uribe sobre muerte de Miguel Uribe
El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la muerte de Miguel Uribe desde su cuenta de X. Fue una de las primeras personalidades políticas en pronunciarse.
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe murió en la madrugada de este lunes, 11 de agosto, luego de dos meses de haber sido víctima de un atentado en el barrio Modelia, en Bogotá, el pasado 7 de junio.
Le puede interesar
Tras la noticia de su muerte, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó por medio de su cuenta de X, antes Twitter, en donde puntualizó: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.
Así mismo, el exjefe de Estado resaltó que espera que "la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia".
Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal, compañera de Miguel Uribe en el Partido Centro Democrático, dijo: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida”.
“Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza”, agregó.
Así mismo, la senadora Cabal subrayó que con la muerte de Uribe Turbay “Colombia pierde a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país. Dios lo reciba en su gloria y, desde donde esté, nos inspire a seguir reconstruyendo esta nación, que hoy enfrenta nuevamente sus peores épocas de violencia”.
“Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia”, puntualizó.
Adicionalmente, el expresidente Iván Duque, por medio de su cuenta de X, aseveró: “El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente”.
Envió, además, sus condolencias a su familia y enfatizó en que “el mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles