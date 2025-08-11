El mal todo lo destruye, mataron la esperanza: Álvaro Uribe sobre muerte de Miguel Uribe

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe murió en la madrugada de este lunes, 11 de agosto, luego de dos meses de haber sido víctima de un atentado en el barrio Modelia, en Bogotá, el pasado 7 de junio.

Le puede interesar Murió Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial

Tras la noticia de su muerte, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó por medio de su cuenta de X, antes Twitter, en donde puntualizó: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

Así mismo, el exjefe de Estado resaltó que espera que " la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia".

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal, compañera de Miguel Uribe en el Partido Centro Democrático, dijo: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida”.

“Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza”, agregó.

Lea más: Así reacciona Colombia a la muerte de Miguel Uribe

Así mismo, la senadora Cabal subrayó que con la muerte de Uribe Turbay “Colombia pierde a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país. Dios lo reciba en su gloria y, desde donde esté, nos inspire a seguir reconstruyendo esta nación, que hoy enfrenta nuevamente sus peores épocas de violencia”.

“Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia”, puntualizó.

Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida.



Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa… pic.twitter.com/REljdNgQFk — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 11, 2025

Adicionalmente, el expresidente Iván Duque, por medio de su cuenta de X, aseveró: “ El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente ”.

Envió, además, sus condolencias a su familia y enfatizó en que “el mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”.

Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer… pic.twitter.com/hrul7WLTC6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025

Escuche W Radio en vivo: