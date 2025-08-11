Actualidad

Así reacciona Colombia a la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe murió en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

Miguel Uribe. Foto: Getty Images.

Miguel Uribe. Foto: Getty Images.

En la madrugada de este lunes, 11 de agosto, murió Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, luego de dos meses de haber sido víctima de un atentado en Bogotá

Le puede interesar

Cabe recordar que el atentado del que fue víctima Uribe Turbay tuvo lugar en el barrio Modelia, en Bogotá, el sábado, 7 de junio, cuando el precandidato se encontraba en un parque del sector en una reunión con simpatizantes políticos.

Así, sectores políticos y empresariales reaccionaron a su muerte

Estas son algunas de las reacciones a la muerte de Miguel Uribe:

Expresidente Álvaro Uribe

María Claudia Tarazona, su esposa

María Fernanda Cabal, senadora

Partido Conservador

Iván Duque, expresidente de Colombia

Sergio Fajardo

Lidio García, presidente del Senado

Francia Márquez, vicepresidenta

Procuraduría General de la Nación

Partido Liberal

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá:

Felipe Harman, director de la ANT

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad