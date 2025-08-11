Así reacciona Colombia a la muerte de Miguel Uribe
Miguel Uribe murió en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.
En la madrugada de este lunes, 11 de agosto, murió Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, luego de dos meses de haber sido víctima de un atentado en Bogotá
Cabe recordar que el atentado del que fue víctima Uribe Turbay tuvo lugar en el barrio Modelia, en Bogotá, el sábado, 7 de junio, cuando el precandidato se encontraba en un parque del sector en una reunión con simpatizantes políticos.
Así, sectores políticos y empresariales reaccionaron a su muerte