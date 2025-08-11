Así reacciona Colombia a la muerte de Miguel Uribe

En la madrugada de este lunes, 11 de agosto, murió Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, luego de dos meses de haber sido víctima de un atentado en Bogotá

Le puede interesar Murió Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial

Cabe recordar que el atentado del que fue víctima Uribe Turbay tuvo lugar en el barrio Modelia, en Bogotá, el sábado, 7 de junio, cuando el precandidato se encontraba en un parque del sector en una reunión con simpatizantes políticos.

Así, sectores políticos y empresariales reaccionaron a su muerte

Estas son algunas de las reacciones a la muerte de Miguel Uribe:

Expresidente Álvaro Uribe

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

María Claudia Tarazona, su esposa

María Fernanda Cabal, senadora

Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida.



Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa… pic.twitter.com/REljdNgQFk — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 11, 2025

Partido Conservador

El Partido Conservador Colombiano, su bancada parlamentaria lamentan profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial, Senador y amigo @MiguelUribeT. Un guerrero que defendió siempre con firmeza los principios de la democracia, convirtiéndose en un voz referente… pic.twitter.com/p8j3N2FO5T — Partido Conservador (@soyconservador) August 11, 2025

Iván Duque, expresidente de Colombia

Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer… pic.twitter.com/hrul7WLTC6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025

Sergio Fajardo

Descanse en paz Miguel. Un hombre bueno, que quería a nuestro país y le entregó su vida. Condolencias para su esposa e hijos, sus familiares, sus compañeros y seguidores políticos. Duele nuestra Colombia atrapada en esta violencia que no descansa, destruye esperanzas y nos impide… https://t.co/Wka1O8viYX — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 11, 2025

Lidio García, presidente del Senado

Se nos fue un compañero, un amigo entrañable y una luz para Colombia.

Esta silla quedará vacía para siempre. Con profundo dolor de país, lamento la muerte de Miguel Uribe Turbay, un ser humano excepcional que luchó incansablemente por su vida en medio de las oraciones de los… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) August 11, 2025

Francia Márquez, vicepresidenta

Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor.



Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 11, 2025

Procuraduría General de la Nación

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach; lamenta profundamente el fallecimiento del senador y candidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. 1/4 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 11, 2025

Partido Liberal

Profundo dolor me causa la muerte de Miguel,juntos siempre construimos trabajando por el bien de esta Colombia que duele y por la que debemos seguir construyendo para lograr la esquiva Paz. De corazón con sus hijos,esposa y familia. Cesar Gaviria Trujillo/@PartidoLiberal — Partido Liberal (@PartidoLiberal) August 11, 2025

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá:

Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte.



A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado.



Su asesinato debe ser… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2025

Felipe Harman, director de la ANT