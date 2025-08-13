Fiscalía radicó solicitud de imputación de cargos contra seis procesados por atentado a Miguel Uribe

Atentado Miguel Uribe: menor de 17 años se presentó ante la Fiscalía y anunció que dirá la verdad

La Fiscalía General de la Nación confirmó, en la tarde de este miércoles, 13 de agosto, que radicó la solicitud de audiencia imputación de cargos contra los seis procesados por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció a la 1:56 de la mañana del pasado lunes, luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Fontibón.

Ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao se solicitó que se adelante la audiencia contra los procesados por el ataque armado.

Los seis detenidos que fueron inicialmente imputados por el delito de tentativa de homicidio ahora responderán por homicidio agravado.

Esta situación cambia el panorama judicial y agrava la situación jurídica de los procesados, entre los que se encuentra un menor de edad que, según la Fiscalía General de la Nación, habría disparado contra Uribe Turbay mientras participaba en un evento político en el parque El Golfito del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.

La investigación le permitió a la Fiscalía identificar la red criminal que planeó y ejecutó el crimen de Uribe Turbay.

Según las autoridades, Elder José Arteaga alias ‘El Costeño’ habría contratado a los otros implicados:

Alias ‘Tianz’, menor de 15 años que según los videos y los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, habría disparado contra Uribe.

Alias ‘Gabriela’, quien entregó la pistola Glock 9 mm, presuntamente adquirida en Arizona, EE. UU.

Carlos Eduardo Mora González, conductor del Chevrolet Spark.

William Fernando González Cruz, conductor del Volkswagen azul.

Cristian Camilo González Ardila, el motociclista que facilitó la fuga del menor.

Todos están procesados, hasta el momento, por los delitos de concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos y, ahora, se les agregará homicidio agravado.

Bajo estrictas medidas de seguridad permanecen en el búnker de la Fiscalía.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, calificó de magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia”, señaló la fiscal Camargo.

También lamentó la muerte del congresista y expresó su solidaridad con su familia, allegados y seguidores.

Recordó que la investigación no ha cesado desde el primer momento y que eso, ha permitido las capturas de seis presuntos involucrados en el ataque.

“Desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación”, concluyó la fiscal Luz Adriana Camargo.

