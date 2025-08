Fiscalía acusó al menor que habría disparado contra Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al menor de 15 años que habría disparado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en hechos ocurridos el pasado sábado, 7 de junio, en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

Según se conoció, el menor será llevado a juicio por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La diligencia que se realizó bajo absoluta reserva fue presidida por un juez especializado en la Ley de Infancia y Adolescencia, que será el mismo ante quien se adelantará el juicio.

Según alias ‘Gabriela’, capturada en Florencia (Caquetá)— alias ‘El Costeño’ quería asesinar al menor de 15 años.

“Me dijo que iba a quitarse la cola”, señaló.

Cristian Camilo González Ardila, el conductor de la motocicleta que habría transportado al menor de edad el día del atentado, se entregó voluntariamente a las autoridades debido al asedio de los investigadores de la Policía Nacional y de la Fiscalía General, quienes ya lo tenían plenamente identificado y ubicado.

El temor de González Ardila coincide con el testimonio de Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias ‘Gabriela’, una joven de 19 años también capturada por su presunta participación en el atentado, quien reveló a la Fiscalía estremecedores detalles del plan criminal.

En su declaración, Martínez afirmó que conocía a alias ‘El Costeño’, presunto cabecilla de la estructura criminal, y que este le propuso participar directamente en el ataque.

Además, aseguró que Elder José Arteaga Hernández (alias ‘El Costeño’) tenía un plan para eliminar a los demás involucrados.

“Me dijo que iba a quitarse la cola”, relató alias ‘Gabriela’, refiriéndose —según explicó— a asesinar al menor de edad, al conductor y a ella misma.

“Me dijo que me fuera para Florencia”.

Tras conocer que las autoridades estaban tras los responsables del atentado, alias ‘El Costeño’ le advirtió a alias ‘Gabriela’ que debía abandonar Bogotá.

“Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo”.

Escoltas frustraron el plan de asesinato del menor

El plan para asesinar al menor sicario se frustró gracias a la rápida reacción del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, cuyos escoltas lograron salvar al joven de 15 años, quien quedó grabado en varios videos disparando contra el precandidato presidencial.