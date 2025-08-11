Muerte Miguel Uribe: Fiscalía imputará homicidio agravado a los seis procesados

Integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) en la zona donde se presentó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. EFE / Carlos Ortega

La Fiscalía General de la Nación ampliará la imputación de cargos contra los seis procesados por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció a la 1:56 de la mañana de este lunes 11 de agosto luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Fontibón.

Este lunes, 11 de agosto, la Fiscalía radicará solicitud de audiencia de imputación de cargos ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao contra los procesados por el ataque armado.

Los seis detenidos que fueron inicialmente imputados por el delito de tentativa de homicidio ahora responderán por homicidio agravado.

Esta situación cambia el panorama judicial y agrava la situación jurídica de los procesados, entre los que se encuentra un menor de edad que, según la Fiscalía General de la Nación, habría disparado contra Uribe Turbay mientras participaba en un evento político en el parque El Golfito del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.

La investigación le permitió a la Fiscalía identificar la red criminal que planeó y ejecutó el crimen de Uribe Turbay.

Según las autoridades, Elder José Arteaga alias ‘El Costeño’ habría contratado a los otros implicados:

Alias ‘Tianz’ , menor de 15 años que según los videos y los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, habría disparado contra Uribe.

, menor de 15 años que según los videos y los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, habría disparado contra Uribe. Alias ‘Gabriela’ , quien entregó la pistola Glock 9 mm, presuntamente adquirida en Arizona, EE. UU.

, quien entregó la pistola Glock 9 mm, presuntamente adquirida en Arizona, EE. UU. Carlos Eduardo Mora González , conductor del Chevrolet Spark.

, conductor del Chevrolet Spark. William Fernando González Cruz , conductor del Volkswagen azul.

, conductor del Volkswagen azul. Cristian Camilo González Ardila, el motociclista que facilitó la fuga del menor.

Todos están procesados, hasta el momento, por los delitos de concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos y, ahora, se les agregará homicidio agravado.

Bajo estrictas medidas de seguridad permanecen en el búnker de la Fiscalía.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, calificó de magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la madrugada de este lunes.

“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia”,señaló la fiscal Camargo.

También lamentó la muerte del congresista y expresó su solidaridad con su familia, allegados y seguidores.

Recordó que la investigación no ha cesado desde el primer momento y que eso, ha permitido las capturas de seis presuntos involucrados en el ataque.

“Desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación.

Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, concluyó la fiscal Luz Adriana Camargo.

