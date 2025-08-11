Magnicidio Miguel Uribe: Fiscalía imputará homicidio agravado a los 6 procesados

Integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) en la zona donde se presentó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. EFE / Carlos Ortega

La Fiscalía General de la Nación ampliará la imputación de cargos contra los seis procesados por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció a la 1:56 de la mañana de este lunes, luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Fontibón.

Los seis detenidos que fueron inicialmente imputados por el delito de tentativa de homicidio ahora responderán por homicidio agravado.

Esta situación cambia el panorama judicial y agrava la situación jurídica de los procesados, entre los que se encuentra un menor de edad que, según la Fiscalía General de la Nación, habría disparado contra Uribe Turbay mientras participaba en un evento político en el parque El Golfito del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.

La investigación le permitió a la Fiscalía identificar la red criminal que planeó y ejecutó el crimen de Uribe Turbay.

Según las autoridades, Elder José Arteaga alias ‘El Costeño’ habría contratado a los otros implicados:

Alias ‘Tianz’, menor de 15 años que según los videos y los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, habría disparado contra Uribe.

Alias ‘Gabriela’, quien entregó la pistola Glock 9 mm, presuntamente adquirida en Arizona, EE. UU.

Carlos Eduardo Mora González, conductor del Chevrolet Spark.

William Fernando González Cruz, conductor del Volkswagen azul.

Cristian Camilo González Ardila, el motociclista que facilitó la fuga del menor.

Todos están procesados, hasta el momento, por los delitos de concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos y, ahora, se les agregará homicidio agravado.

Bajo estrictas medidas de seguridad permanecen en el búnker de la Fiscalía.

Escuche W Radio en vivo: