Exfiscal Viviane Morales renunció a su candidatura para llegar a la Corte Constitucional

La exfiscal general Viviane Morales renunció a su aspiración a integrar la terna de la cual se elegirá el nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

En el documento radicado ante la oficina del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, la exfiscal agradeció la oportunidad y comunicó que se retiraba del concurso.

Su renuncia se conoce apenas a pocos días de que la Sala Plena se reuniera, el próximo 14 de agosto, a escuchar a los quince finalistas, que ahora serán catorce, y entre los cuales sin duda resaltaba la exfiscal Morales quien competía con otros muy calificados abogados, y el ex defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En dicha sala cada uno de los concursantes tendrá 10 minutos para exponer por qué debe ser elegido. Luego de ello, se espera que en esa misma sesión o en una próxima los magistrados voten y conformen la terna que será enviada al Senado de la República.