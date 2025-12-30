IPC 2026: ¿Cuándo se publicará el indicador definitivo del 2025, según calendario del DANE?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es, posiblemente, la forma más precisa de la realidad económica de los hogares en Colombia. Este indicador mide cómo cambian los precios de los bienes y servicios que consumimos a diario y, al cierre de cada año, se convierte en la brújula para planificar el presupuesto de la siguiente vigencia.

Para este cierre de ciclo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ya tiene establecida la entrega el reporte definitivo que consolida el comportamiento del costo de vida durante todo el 2025.

Fecha clave en el calendario

De acuerdo con los protocolos técnicos de la entidad, el cálculo del IPC se publica oficialmente el quinto día hábil de cada mes. Esta entrega incluye la variación de los precios ocurrida en el mes anterior, el acumulado del año y el comportamiento de los últimos doce meses.

Bajo esta lógica, el país conocerá el dato definitivo de inflación de 2025 en la segunda semana de enero de 2026. Teniendo en cuenta los días feriados de inicio de año, la rueda de prensa y la publicación del boletín técnico se darán el viernes 9 de enero de 2026. En este reporte se detallará si el costo de vida logró estabilizarse tras los retos enfrentados durante el último año.

El IPC no es una cifra aislada; es el resultado de un seguimiento minucioso en 38 ciudades del país. Para construir este indicador, el DANE consulta más de 55.000 fuentes de información, que incluyen desde tiendas de barrio y plazas de abastos hasta grandes superficies y establecimientos de servicios.

La canasta básica de referencia actual está compuesta por:

443 artículos representativos del gasto.

12 grupos de gasto, entre los que destacan alimentos, salud, educación y transporte.

Niveles de ingresos divididos en cuatro categorías: pobres, vulnerables, clase media e ingresos altos.

Al cierre de noviembre de 2025, la inflación anual en Colombia se ubicó en un 5,30%. Según los datos más recientes del DANE, sectores como Restaurantes y hoteles (7,65%) y Educación (7,36%) han estado presionando el indicador al alza, situándose por encima del promedio nacional. Por el contrario, rubros como Información y comunicación y Recreación han mostrado variaciones mucho más bajas.

Estas cifras son fundamentales para las decisiones de política monetaria. Actualmente, la Junta Directiva del Banco de la República mantiene la tasa de interés en un 9,25%, buscando un equilibrio entre el crecimiento económico y el control de los precios.

¿Por qué el IPC es un dato de interés?

El indicador de cierre de año que se publicará en enero es el punto de partida para múltiples ajustes legales y comerciales en 2026:

Arriendos: incremento máximo permitido por ley suele estar atado a la cifra de inflación del año anterior. Servicios y educación: matrículas y tarifas de servicios se reajustan según este porcentaje. Planeación financiera: permite a las familias anticipar qué tanto subirá el costo de su canasta familiar.

Con esta publicación, el DANE cumple su función de planeación y difusión de las estadísticas oficiales, brindando transparencia sobre el poder adquisitivo de los colombianos.

