Banco de la República vuelve a dejar quietas las tasas de interés en 9,25%

El Banco de la República dejó quietas sus tasas de interés este viernes en 9,25%, teniendo en cuenta que la inflación, aunque bajó en noviembre, su nivel continuó por encima del observado a fin de 2024.

Además, las expectativas de inflación futura a uno y dos años aumentaron en mayor grado que la inflación observada.

“La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos”, afirmó el gerente del Banco, Leonardo Villar.

Hay que señalar que el hecho de que la tasa se mantenga inalterada implica que también seguirán estables las tasas de consumo, como las tarjetas, o de libre inversión, entre otros.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, criticó esta decisión, pues asegura que ha insistido reiteradamente en que se deben bajar las tasas para seguir reactivando la economía.

Entre tanto, el gerente del Banco se pronunció sobre la no aprobación de la ley de financiamiento -o reforma tributaria- y dijo que esto demanda del Gobierno Nacional acciones que contribuyan a equilibrar el Presupuesto General de la Nación en 2026.

