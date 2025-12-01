¿Cuál es la tasa de interés de usura vigente? Subió para diciembre 2025

De acuerdo con el Banco de la República, la tasa de usura se define como el máximo monto de interés que una entidad puede cobrar por un préstamo, constituido como 1.5 veces el interés bancario corriente (IBC).

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar mediante resolución la tasa de interés bancario para los tipos de crédito, que son:

Consumo y ordinario

Microcréditos

Consumo de bajo monto con la información financiera y contable suministrada por los establecimientos de crédito

¿En cuánto quedó la tasa de usura para el mes de diciembre?

Para diciembre de 2025, el incremento de esta tasa se ha elevado a 25,02% efectivo anual, debido al aumento del interés bancario corriente (IBC) establecido por la Superintendencia Financiera, que pasó a 16,68%, obteniendo una diferencia de 3 puntos básicos en comparación al porcentaje de 24,99 de noviembre.

De esta manera, los intereses en prestamos de consumo y ordinario aumentarán durante este diciembre de 2025.

Así, las compras con tarjeta de crédito u otros prestamos serán más costosos en este periodo del año.

Certificación del Interés Bancario Corriente vigente para diciembre de 2025 en las siguientes modalidades: pic.twitter.com/Ptor3bVYEh — Superfinanciera (@SFCsupervisor) November 28, 2025

Otras modalidades

La Superintendencia Financiera por medio de un comunicado en sus canales de comunicación, estableció que durante las fechas entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, estás son las certificaciones del Interés Bancario Corriente y su respectiva cifra de efectivo anual:

Crédito de consumo de bajo monto: 45,16%

Crédito productivo de mayor monto: 27,32%

Crédito productivo rural: 18,62%

Crédito productivo urbano: 38,85%

Crédito popular productivo rural: 49,58%

Crédito popular productivo urbano: 59,94%

Sobrepasar la tasa correspondiente es concebido como un delito penal, haciendo que el contrato pueda ser anulado y solo se deberá pagar el capital prestado sin intereses.

¿Cómo se calcula el interés de usura?

El Banco de la República explica que el interés de usura representa el valor máximo de intereses moratorios o remuneratorios que puede cobrar cualquier institución financiera.

Es importante recordar que los intereses remuneratorios son los que reciben los bancos o entidades financieras por el préstamo de dinero. Mientras que, los moratorios son los que se ponen por el retardo de la obligación financiera según el plazo acordado.

Para calcularlo, se multiplica el Interés Bancario Corriente, que es el promedio de tasas de interés que tienen todos los bancos para sus créditos, por 1.5. El resultado es el porcentaje de la tasa de usura o el interés remuneratorio máximo.

Escuche W Radio en vivo aquí: