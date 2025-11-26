Visión 2026: las tendencias que marcarán el rumbo político y económico del país

El foro busca ofrecer una mirada profunda sobre las dinámicas políticas y sociales que definirán el próximo ciclo nacional. | Foto: Caracol Radio

El próximo miércoles 3 de diciembre, el Country Club de Bogotá será escenario de la Cumbre Visión 2026, Tendencias Colombia, un espacio que reunirá distintas voces del sector público y privado para analizar los temas que marcarán la agenda nacional en pleno año de elecciones presidenciales.

El punto de partida será el análisis del proceso electoral, con un espacio dedicado a los aprendizajes del 2025 y los retos que traerá el 2026, marcado por discusiones sobre transparencia, participación y fortalecimiento institucional. Este bloque se complementará con una mirada a la garantía de elecciones libres y transparentes, en un momento clave para la democracia nacional.

Otro de los ejes centrales será la seguridad. El foro abordará las nuevas dinámicas del conflicto y los retos que enfrenta el Estado para responder a ellas, un debate que buscará ofrecer una lectura actualizada sobre el panorama del orden público en Colombia.

Posteriormente se abordará la situación económica a través de un análisis sobre los desafíos de crecimiento en un escenario de presión fiscal, y la necesidad de definir una hoja de ruta que permita enfrentar la coyuntura sin frenar el desarrollo.

Así mismo, habrá espacio para evaluar el papel del país en el contexto internacional, con un eje dedicado a la política exterior y la nueva geopolítica global, complementado por una reflexión sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, en particular frente a los escenarios que plantea un nuevo gobierno.

La agenda también contempla una conversación alrededor del sector energético, centrada en el debate sobre si el 2026 será un año de crisis o de oportunidad, y en las implicaciones que cada uno acarrea para el país.

Así las cosas, la Cumbre Visión 2026 se plantea como un escenario clave para comprender los desafíos inmediatos y las tendencias que influirán en la toma de decisiones del país en el próximo año.

