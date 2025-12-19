Este viernes se decretaría emergencia económica para cobrar nuevos impuestos, asegura MinHacienda

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que este viernes que el Gobierno expediría un decreto de emergencia económica, con el que buscaría recaudar hasta $ 16,3 billones de pesos en impuestos, que era lo previsto recoger con la reforma tributaria que no fue aprobada en el Congreso.

El jefe de la cartera argumentó que con esto buscan “garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciado del presupuesto nacional en $16,3 billones. Por lo tanto, vamos a procurar que a través de la emergencia económica y de los decretos reglamentarios de esa emergencia, en los cuales se establezcan las medidas tributarias, podamos compensar esos $16,3 billones fueron desequilibrados por parte del Congreso de la República”.

Sobre cuáles impuestos impondrían, el MinHacienda afirmó que con los decretos reglamentarios buscarán recaudar “los mismos tributos que estaban propuestos en la ley de financiamiento”.

“Esperamos hoy estar ya presentando el decreto de emergencia económica y, esperamos, a más tardar los primeros días de la próxima semana, estar emitiendo los decretos reglamentarios”, aseveró Ávila.

Sobre la posibilidad de que estos decretos los tumbe la Corte Constitucional, como ya ha ocurrido en este Gobierno con la emergencia económica de La Guajira, el ministro afirmó que espera que la Corte los estudie con cuidado.

“Lo que esperamos es que la Corte Constitucional estudie con cuidado y con detalle la propuesta de emergencia económica y los decretos reglamentarios de esa emergencia para que, resultado de su estudio, avale la decisión que el Gobierno va a tomar, que consideramos que es válida y bien sustentada. Por ahora, no estamos en la expectativa de que haya que devolver recursos, sino al contrario, de financiar estas necesidades estructurales que tiene en este momento las prioridades del Gobierno”, aseveró el jefe de la cartera de Hacienda.

Así las cosas, esto sería una reforma tributaria vía decretos.

¿Cuáles impuestos estaban en la reforma tributaria que se cayó?

El Ministerio de Hacienda presentó la reforma tributaria en la que incluyó impuestos como:

IVA del 19% al aguardiente y ron , así como para otras bebidas como whisky, brandy, vodka, vinos, sidra, entre otros.

, así como para otras bebidas como whisky, brandy, vodka, vinos, sidra, entre otros. IVA del 19% para los juegos de suerte y azar operados vía internet.

para los juegos de suerte y azar operados vía internet. Incrementar el IVA al 10% al ingreso al productor fósil de gasolina y diésel.

No obstante, en los decretos reglamentarios se conocería cuáles serían en concreto los impuestos y cuánto esperan recaudar con ellos.