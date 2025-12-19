Se conoció parte del borrador del decreto de emergencia económica: subiría el 4x1000 y más impuestos

Plazo para pagar impuestos con hasta el 90% de descuento en Piedecuesta: fechas y más/ Getty Images

Se conoció el borrador de decreto de emergencia económica con el que el Gobierno buscará recaudar $16,3 billones para financiar el presupuesto del próximo año, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.

En el borrador, el Gobierno señala que buscará poner IVA del 19% a los juegos de suerte y azar, operados exclusivamente por internet, sea en el país o en el exterior.

“Los recursos obtenidos en virtud de lo dispuesto en este artículo se destinarán exclusivamente a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación, necesarios para conjurar las causas que dieron lugar a la emergencia económica, e impedir la extensión de sus efectos”, se lee en el borrador de decreto.

Hay que recordar que el recaudo de impuestos de los juegos de suerte y azar hoy en día es para financiar la salud.

También se incrementaría el impuesto del 4x1000 a 5x1000. Este es un impuesto que se cobra en cada movimiento financiero, a excepción de una cuenta que cada colombiano puede tener exenta.

“Por el año gravable 2026, el gravamen a los movimientos financieros será de cinco por mil (5/1000)”, se lee en el borrador.

Asimismo, habría impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, así como a cigarrillos y tabaco elaborado. Otros de los impuestos que tendría el decreto serían los que incrementan el impuesto al patrimonio.

“Para el año 2026, el impuesto al patrimonio se genera por la posesión del mismo al primero (1) de enero de 2026, cuyo valor sea igual o superior a cuarenta mil (40.000) UVT. Para efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha”, se lee en el borrador de decreto.

Adicionalmente, habría un “impuesto especial para la estabilidad fiscal”, que sería un “impuesto temporal que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias”, de Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla y aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.