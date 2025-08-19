Nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno contempla impuesto a “licores y tabaco”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio nuevos detalles de lo que traerá la reforma tributaria que radicará en los próximos días con el fin de recaudar $ 26,3 billones de pesos y cuadrar la caja del país.

Durante el debate del presupuesto general para 2026 ante el Congreso de la República, el jefe de la cartera explicó que habrá impuesto al carbono, es decir, habría una gasolina más costosa; más personas declararían renta; algunos alimentos serían más costosos por nuevos impuestos saludables y los licores subirían de precio, pues tendrían más impuestos.

Específicamente, los asuntos que mencionó fueron:

Revisar integralmente los beneficios tributarios del IVA aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas con mayores ingresos.

aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas con mayores ingresos. Gravar consumo de licores y tabaco , considerando las externalidades negativas que generan.

, considerando las externalidades negativas que generan. Incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

Fortalecer los esquemas de tributación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y de los impuestos saludables.

Ávila explicó que esta ley de financiamiento, o reforma tributaria, la presentarán para “equilibrar el presupuesto de 2026”.

Foto: Suministrada. Ampliar

Escuche W Radio en vivo: