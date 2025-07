Presidente del Senado no le ve “posibilidades” a una reforma tributaria tan cerca a las elecciones

El presidente del Senado, Lidio García, al término de la reunión de paz electoral con el procurador Gregorio Eljach, se refirió a la reforma tributaria que presentaría el Gobierno en los próximos días. De entrada afirmó que no le ve mucho futuro.

“En materia de una tributaria, para llamarlo así, pues realmente es muy difícil en este momento donde estamos ad portas de unas elecciones, presentar una tributaria, no le veo tantas posibilidades”, dijo García.

A pesar de dicha apreciación, el presidente García aseveró que va a garantizar el debate y que las iniciativas, tanto de Gobierno como de otros sectores, serán discutidas sin ningún tipo de obstáculo, ni “presiones”, ni “premuras”.

“Yo lo que ofrecí en mi discurso y en mi presidencia es hacer una presidencia garantista, donde vuelva el debate, donde vuelvan las iniciativas parlamentarias y del Gobierno como tal, para que puedan ser discutidas ampliamente y con el tiempo que sea necesario”, dijo.

Frente a la ley de presupuesto para el 2026, el presidente del Senado Lidio García indicó que en lo que respecta a la cámara alta, el proyecto será “ampliamente debatido”. En materia de la denuncia sobre falta de recursos para los tiquetes de los congresistas, afirmó que dicho giro desde el gobierno para esos fines ya fue realizado.

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA SE REFIRIÓ A LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL 2026

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se pronunció, especialmente, sobre el futuro de la ley de presupuesto que sería radicada en las próximas horas. Indicó, teniendo en cuenta el antecedente de 2025 donde no se concertó y se emitió por decreto, que el país no está en situación para que no se llegue a un acuerdo.

“Yo creo que esta es la oportunidad y yo desde aquí le quiero mandar un mensaje a todos mis compañeros de que hagamos un esfuerzo para concertar el presupuesto porque al final del día los colombianos son los que se van a ver beneficiados y somos nosotros los congresistas que de primera mano nos damos cuenta cuál es la necesidad urgente en cada uno de esos territorios”, afirmó López.

En materia de la reforma tributaria, el representante López indicó que hasta el momento no han recibido ningún anuncio por parte del Gobierno sobre la radicación del proyecto.