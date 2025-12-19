Se definió la UVT para 2026: este es el nuevo tope de impuesto de renta y el 4x1000

En el territorio nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como lo informa en su sitio web oficial, es la entidad encargada de garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, administrando y controlando al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias de los diferentes agentes a nivel nacional, por lo que es quien define los topes económicos de los impuestos para personas naturales y jurídicas.

En ese sentido, existe una Unidad de Valor Tributario (UVT) que es fijada anualmente y que, como señala la misma entidad, es una medida de valor que permite ajustar los valores de los impuestos y obligaciones administrados por la DIAN. Por ese motivo, acá le contamos cuál es el valor de la UVT para 2026 y el nuevo tope de impuesto de renta y el 4x1000.

Valor de la UVT PARA 2026

Durante las últimas horas, la DIAN anunció que recientemente se definió el nuevo valor de la UVT, mediante la Resolución 000238 del 15 de diciembre de 2025. Tal como indica el documento, el artículo 1.2.1 de la resolución fijó el valor de la UVT del 2026 en $52.374 COP.

¡Nuevo valor de la UVT regirá desde el 1 de enero de 2026!.



📄 La entidad informa que el valor de la Unidad de Valor Tributario fue definido mediante la Resolución 000238 del 15 de diciembre de 2025.



📊Esta actualización es fundamental para calcular impuestos, sanciones y demás… pic.twitter.com/WAzGQYZjn5 — DIANColombia (@DIANColombia) December 18, 2025

¿Cuál es el nuevo tope para el 4x1000 en el 2026?

Entre las funciones de la DIAN, se encuentra recaudar un descuento tributario denominado como el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), o conocido como el impuesto 4x1000, que es cobrado instantáneamente a los usuarios del sistema financiero colombiano sobre algunas de sus transacciones; pues, según la normativa vigente, por cada 1.000 pesos que se hagan en algún tipo de movimiento financiero, se descuentan 4 pesos.

No obstante, este impuesto “indirecto” tiene un monto mínimo para ser descontado, ya que, como indica el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto Tributario, este impuesto es cobrado a los movimientos superiores a 350 Unidades de Valor Tributario (UVT) que, teniendo en cuenta el valor del 2026, sería de $18’330.900 COP, por lo que, si los movimientos superan este valor, se le descontará el impuesto.

Topes para declarar renta en 2026

La declaración de renta es un impuesto y compromiso fiscal en el que los ciudadanos y empresas informan a la DIAN sobre sus ingresos, ganancias ocasionales, costos y gastos. Sin embargo, también tiene un tope mínimo para declarar; pues, solo deben declarar las personas que tengan un patrimonio bruto de más de 4.500 UVT ($235’683.000 COP) , o ingresos, consumos o consignaciones por un valor superior a 1.400 UVT que, teniendo en cuenta el valor del 2026, sería de $73’323.600 COP.