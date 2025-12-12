CNSC amplió fecha inscripción concurso DIAN 2676 modalidad ascenso ¿Cuándo abren modalidad ingreso?

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), es la entidad responsable de la administración y vigilancia del sistema de mérito en el empleo público, amplió la fecha de inscripción del concurso de la DIAN 2676.

Este concurso público busca cubrir vacantes en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El proceso de selección en general se desarrolla en cinco fases esenciales: la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación y evaluación de pruebas, la conformación de la lista de elegibles, y finalmente, la vinculación a la carrera en periodo de prueba.

En total, la CNSC y la DIAN han ofertado 1.990 vacantes a nivel nacional. Esta cifra se distribuye entre las dos modalidades principales, destacando un compromiso con la población que busca su primer empleo y con la inclusión de personas con discapacidad.

La entidad amplió el plazo hasta el próximo jueves 18 de diciembre, en donde podrán adquirir los derechos de participación e inscripciones para los empleos de la modalidad de Ascenso, reservado para personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad que se inscriban en un empleo que esté reservado específicamente para esta población están exentas del pago de los Derechos de Participación.

El costo de esta participación no cubierta por el aspirante con discapacidad será asumido por la DIAN. Es indispensable que los aspirantes que busquen esta exención acrediten su discapacidad mediante el certificado respectivo, conforme a la normativa vigente, al momento de la inscripción.

Fechas de inscripción

Ingreso personas con discapacidad: 13 a 22 de enero del 2026

13 a 22 de enero del 2026 Ingreso general: 28 de enero a 6 de febrero del 2026

Es fundamental que los aspirantes tengan en cuenta que los derechos de participación varían según el nivel jerárquico del cargo en el que se está interesado, también se enfatiza en que se debe completar la formalización de la inscripción antes de la fecha límite para que pueda participar en la fase de verificación de requisitos.

Si derechos ya están pagos el sistema de manera automática formalizará la inscripción al empleo de forma automática, en caso de que se haya hecho el pago de derechos a más de un empleo el sistema lo inscribirá al último seleccionado.

La inscripción se realiza de manera virtual a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) de la CNSC. Quiénes estén interesados deben registrarse en la plataforma, cargar toda su documentación (formación, experiencia, certificados, etc.) y seleccionar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) deseada.

Es muy importante la revisión de los acuerdos y anexos técnicos, pues estos documentos establecen las reglas y condiciones definitivas del concurso.

Una vez formalizada la inscripción, no es posible anular ni cambiar el empleo seleccionado.

