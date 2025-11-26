SENA abrió convocatoria de empleo para colombianos en Canadá: pagan más de $11′000.000 mensuales

Vacantes laborales del SENA en Canadá para técnicos automotrices. Fotos: Getty Images y suministrada.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una de las instituciones de educación gratuita más reconocidas en el país, pues ofrece gran variedad de programas académicos para todas las personas.

Sin embargo, el SENA no solo ofrece a la gente la posibilidad de desarrollarse en materia académica, sino también en aspecto laboral.

Es por esto que Canadá, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, abrió una convocatoria laboral.

En W Radio le explicamos.

Lea más: ¡Aplique! Proceso de selección CNSC SENA 4 modalidad ingreso cierra pronto: Inscripción y vacantes

¿En qué consiste la convocatoria?

Pues bien, el SENA explicó en la página web de su Agencia de Empleo que los interesados en aplicar en esa convocatoria “deberán cumplir al 100% con el perfil dispuesto en la aplicación web de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del SENA, para lo cual podrá registrar y/o actualizar su hoja de vida en el sistema, indicando en el campo de “Intereses ocupacionales” de la pestaña experiencia laboral la ocupación de su interés, de acuerdo con la solicitud que se describe a continuación”.

Así mismo, si usted está interesado el SENA explica que debe tener el pasaporte o, al menos, haber iniciado el trámite de expedición.

¿Cuál es el perfil que están buscando y el cargo?

El SENA informó que en la convocatoria h ay 10 vacantes laborales destinadas a carroceros.

¿Cuáles son las funciones del cargo?

Enderezar las estructuras dobladas utilizando equipo requerido

Inspeccionar los vehículos latonados.

Lijar y pulir superficies reparadas utilizando herramientas manuales o mecánicas.

Martillar las abolladuras y otros defectos usando bloques, martillos u otras herramientas.

Operar equipo de soldadura para latonar.

Reparar o cambiar partes interiores como asientos, aisladores de piso y tapetes

Reparar o reemplazar componentes delanteros y traseros, puertas, armazón y componentes de la parte interior.

Revisar, estimar e inspeccionar daños en los vehículos, reportar los costos de reparación y planear el trabajo que va a realizarse.

¿Cuáles son los requisitos?

Educación:

Bachiller académico.

Diploma y/o certificado en carrocería automotriz preferiblemente.

Experiencia:

60 meses (5 años), en concesionario de automóviles, realizando las siguientes funciones:

Reparación y restauración de carrocerías de automóviles dañadas .

. Uso de herramientas y equipos especializados para enderezar, lijar, pintar y pulir carrocerías.

Sustitución de piezas dañadas o irreparables.

¿Cuál es el tipo de contrato? Detalles

Tipo de contrato: Fijo.

Fijo. Duración del contrato: 12 meses.

¿Cuál es el salario?

El SENA explicó que el salario sería 4.333.33 CAD (dólares canadienses) mensuales, lo que equivale aproximadamente a $11.560.000 COP mensuales.

Jornada laboral

Jornada laboral: Completa.

Completa. Horario de trabajo: 40 horas semanales de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

40 horas semanales de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Lugar de ejecución de las vacantes: Canadá.

Prestaciones y beneficios del cargo

Prestaciones sociales: Vacaciones y otros establecidos en la Ley.

Vacaciones y otros establecidos en la Ley. Beneficios: Tiquete para traslado

Fechas de la convocatoria

Apertura: 21 de noviembre de 2025.

21 de noviembre de 2025. Cierre: Al cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa antes del 22 de diciembre de 2025.

Al cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa antes del 22 de diciembre de 2025. Cabe recordar que a la fecha y hora de la publicación de este artículo, la convocatoria y los cupos siguen disponibles.

Lea también: Sena: estos son los requisitos para inscribirse a un programa presencial

¿Cómo inscribirse?

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Si desea aplicar, haga clic en este enlace. Si desea conocer más información, haga clic en este enlace.

Escuche W Radio en vivo: