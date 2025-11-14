Cursos gratuitos de inglés con el SENA: ¿Cuántos meses duran y cómo inscribirse? Le contamos

Aprender inglés es una de las habilidades más demandadas en el mercado laboral actual, y el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) ofrece actualmente una de las alternativas más populares y accesibles en Colombia gracias al programa English Dot Works.

¿Qué es English Dot Works del SENA?

English Dot Works es el programa de formación virtual y gratuita del SENA diseñado para que los colombianos puedan aprender inglés. Este programa está alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y se divide en varios niveles que abarcan desde el A1 (principiante) hasta el B2 (intermedio-avanzado).

La gran ventaja de esta modalidad es su flexibilidad, ya que los estudiantes pueden acceder a los contenidos y realizar las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento, contando siempre con el acompañamiento de un instructor virtual.

¿Cuántos meses duran los cursos de inglés del SENA?

Esta es una de las dudas más frecuentes. Es importante aclarar que los cursos de inglés del SENA no se miden en meses, sino en niveles y horas de formación.

El programa completo de English Dot Works se compone de 10 niveles en total.

Duración por nivel: Cada nivel tiene una intensidad horaria de 60 horas .

Cada nivel tiene una intensidad horaria de . Tiempo estimado: Generalmente, el SENA da un plazo de seis (6) semanas (aproximadamente un mes y medio) para completar cada nivel.

La duración final dependerá del ritmo de aprendizaje del estudiante. Al ser un curso virtual, puede avanzar más rápido si le dedicas más tiempo diario. Si completa un nivel, puede inscribirse inmediatamente en el siguiente.

¿Cómo puede inscribirse a los cursos de inglés del SENA?

El proceso de inscripción se realiza 100% en línea a través de la plataforma oficial de la entidad. Sigue estos pasos para asegurar tu cupo:

Diríjase al portal oficial de búsqueda de ofertas del SENA: oferta.senasofiaplus.edu.co. En la barra de búsqueda principal, escriba la palabra clave “English Dot Works”. Asegúrese de marcar la casilla “Formación virtual” si es necesario, aunque estos cursos usualmente solo aparecen en esa modalidad. Seleccione el nivel al que desea inscribirse Regístrese e inicia sesión en Sofía Plus Confirme tu inscripción

Después de inscribirse, revisa tu correo electrónico. Deberá estar atento a la confirmación y a las fechas de inicio. Un instructor asignado se pondrá en contacto para darle las instrucciones de acceso a la plataforma de estudio del SENA (Territorium).

Las inscripciones para los cursos virtuales suelen estar abiertas de forma permanente o por convocatorias. Si un nivel aparece “Sin convocatorias disponibles”, intentelo de nuevo en unos días.

