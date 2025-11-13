¿Cuánto pagan a los aprendices del SENA? Así están los porcentajes tras reforma laboral

El pasado 25 de junio fue sancionada por el presidente Gustavo Petro la reforma laboral, aprobada por el Congreso de la República.

Esta reforma laboral, que cuenta con 70 artículos, los cuales contienen varias modificaciones para los trabajadores y las empresas contratistas, tales como: las condiciones de contratación (incluyendo a aprendices Sena), los recargos nocturnos, las horas extra, el trabajo remoto, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo mencionado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en W Sin Carreta, a partir del 25 de junio, inició la aplicación de la nueva reforma laboral.

Sin embargo, hay algunos artículos de esta nueva ley que serán aplicados de manera gradual, como el recargo del 100% sobre el valor de la hora ordinaria para recargos dominicales y festivos.

Una de las grandes inquietudes presentada por parte de los ciudadanos, es la fecha en la que entrará en vigencia las modificadas condiciones de contratación para los aprendices del Sena.

¿Desde cuándo se modificó la contratación para aprendices Sena?

Sanguino aseguró que desde que se sancionó la reforma, es decir, el 25 de junio de 2025, todos sus puntos entraron en vigor, tal como el caso del contrato para los aprendices del Sena.

Lo que indica que el auxilio económico que tenían los aprendices Sena durante el periodo de clases teóricas del 50% del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y el 75% del SMLMV en etapa práctica, se convierte en un “contrato laboral”, indicó el ministro.

“(25 de junio de 2025) tienen un auxilio que desde hoy debe convertirse en un contrato laboral con todas las implicaciones de ley que eso tiene”.

Con el actual modelo de contratación para aprendices Sena, en su fase lectiva deberá tener una remuneración que corresponde al 75% del SMLMV y en la fase práctica recibirá el 100% del SMLMV.

Cabe aclarar que el contrato de aprendizaje del Sena, no se cambia (literalmente) por un contrato laboral, pero sí se aplica el aumento de la remuneración. Además, los aprendices tendrán afiliación a pensión, salud, ARL, primas y vacaciones como dependientes de la empresa.

De acuerdo con la página oficial del Senado, también se aprobó una “multa mensual de 1,5 salarios mínimos por aprendiz no contratado” en las empresas.

¿Cuánto deberá recibir un aprendiz Sena en 2025?

El apoyo de sostenimiento mensual por parte de la empresa se manejará de esta manera, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 2466 del 25 de junio de 2025:

“Si es una formación dual, el aprendiz recibirá como mínimo durante el primer año el equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y durante el segundo año el equivalente al cien por ciento (100 %) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente”. “Si es formación tradicional, el aprendiz recibirá como mínimo en la fase lectiva el equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) de un (1) salario mínimo mensual vigente y en la parte práctica, el apoyo del sostenimiento será equivalente al cien por ciento (100 %) de un salario mínimo mensual legal vigente”.

Teniendo en cuenta que el SMLMV para el año 2025 es de $1.423.500 pesos colombianos, sin contar el subsidio de trasporte, según el Ministerio del Trabajo, la remuneración económica para aprendices SENA con la nueva reforma laboral se daría de la siguiente forma:

Fase lectiva: $1.067.625 (equivalente al 75% del SMLMV).

$1.067.625 (equivalente al 75% del SMLMV). Fase práctica: $1.423.500 (equivalente al 100% del SMLMV).

