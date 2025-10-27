CNSC, concurso SENA 4: Comenzó inscripción a las 1.270 vacantes de modalidad ingreso

Imagen de referencia de getty Images y CNSC - SENA

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) inició la etapa de inscripción a las vacantes de modalidad ingreso del concurso SENA 4. Cabe recordar que, con este proceso, miles de aspirantes buscan avanzar en su carrera pública o integrarse al Servicio Nacional de Aprendizaje.

De acuerdo con la página web de la CNSC, hay más de 1.270 vacantes disponibles para ingresar al SENA.

Una vez los aspirantes hayan realizado con éxito su inscripción, se avanza a la etapa de verificación de requisitos en la cual la entidad se cerciora de que los aspirantes cumplan con el perfil exigido de acuerdo con cada vacante.

¿Qué ofrece el concurso SENA 4?

Las 1.270 vacantes disponibles en el concurso están distribuidas en diferentes niveles:

NIVEL VACANTES ASESOR 2 PROFESIONAL 325 INSTRUCTOR 894 TÉCNICO 48 ASISTENCIAL 7

Asimismo, dentro de los empleos ofertados, algunos son “administración, contaduría pública, economía, ingeniería industrial, psicología, educación, filosofía, sociología”.

¿De cuánto es el sueldo de las ofertas del concurso?

De acuerdo con el portal web, los “rangos salariales son de hasta $3.300.000 para el nivel asistencial, hasta $4.600.000 para el nivel técnico, $4.000.000 para el nivel instructor, hasta $9.800.000 para el nivel profesional y hasta $8.400.000 para asesor.”

¿Como inscribirse?

Ingrese a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO dando clic AQUÍ Debe registrarse con usuario y la contraseña. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación. Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.

¿Cuánto cuesta la inscripción?

Para los niveles técnico y asistencial el valor de la inscripción es de: $47.450

Para los empleos pertenecientes a los demás niveles jerárquicos el costo es de: $71.200.

¿Hasta cuando hay plazo para inscribirse?

Los interesados en inscribirse en el concurso tendrá plazo desde el 27 de octubre hasta el 28 de noviembre.

Requisitos generales

Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. Registrarse en el SIMO. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. Presentar cumplidamente, en las fechas y bajo los parámetros establecidos por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, trascritos en la correspondiente OPEC, los cuales se encuentran establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales - MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.

