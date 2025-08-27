SENA abrió cuarta convocatoria de formación presencial y a distancia: ¿Cómo postularse? Link oficial

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad que brinda formación gratuita a los colombianos y extranjeros que residen legalmente en el país con el fin de que tengan la oportunidad de cursar programas técnicos, tecnológicos y complementarios que les ayude a adquirir las competencias necesarias para ocupar puestos de importancia en empresas privadas o públicas.

Además, con su enorme oferta de programas encontrada en el portal ‘Betowa’ o ‘SofíaPlus’, los ciudadanos tienen la posibilidad de aprender acerca de diferentes temas de interés como cocina, pastelería, costura o incluso tomar cientos de cursos que sean de valor agregado para fortalecer su hoja de vida profesional.

¿Cómo es la nueva convocatoria del SENA?

A partir de este 26 de agosto y hasta el 28, el SENA abre las inscripciones de su Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2025, una oportunidad para que miles de colombianas y colombianos accedan programas gratuitos, de calidad y de alta demanda en el mundo laboral.

En esta convocatoria, los aspirantes podrán formarse en cinco niveles:

Auxiliar.

Operario.

Técnico.

Tecnólogo.

Profundización técnica.

Lo que les permite encontrar el camino que más se ajusta a sus intereses y necesidades. En esta oportunidad, la convocatoria ofrece más de 51.000 cupos.

¿Cómo inscribirse al SENA?

Puede seguir el paso a paso a continuación para aplicar a los programas de formación del SENA:

Ingrese a betowa.sena.edu.co Seleccione la opción ‘Presencial y a Distancia’. Allí, aparecen todos los datos de los programas de formación donde podrá elegir el de su interés.

Si ya está registrado en SOFIA Plus, ingrese los datos para iniciar el proceso de inscripción. Si no cumple con este requisito, debe dar clic en ‘Registrarse’ y seguir los pasos.

Si tiene dudas del proceso puede comunicarse a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910-270.

Puede ver la disponibilidad completa para programas especiales, técnicos, tecnólogos y operarios en el link a continuación: https://betowa.sena.edu.co/oferta?modality=A&modality=P

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a un programa académico presencial?

La página web del Sena explica que estos son los requisitos para hacer parte de cualquier programa académico: