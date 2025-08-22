¿Busca trabajo? Vacantes en Alemania con el SENA: pagan hasta 11 millones de pesos

Alemania abre convocatoria laboral a través del SENA con salario de más de 10 millones. Foto: Getty Images.

En Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una de las instituciones de educación gratuita más reconocidas en el país, ya que ofrece gran variedad de programas académicos para todas las personas.

Ahora, esta institución educativa no solo ofrece a la gente la posibilidad de desarrollarse en materia académica, sino también en aspecto laboral y, además, no solo en materia local, sino también internacional.

Es por esto que Alemania, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, abrió una convocatoria laboral.

En W Radio le explicamos.

¿En qué consiste la convocatoria?

En su página web, el SENA destaca que las personas que se encuentren interesadas en participar en esta convocatoria deberán “deberán cumplir al 100% con el perfil solicitado por el empresario”.

El instituto académico resalta que “los candidatos deberán registrar su hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo SENA https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx y postularse a la vacante de su interés, según se relacionan en esta publicación”, y en ese sentido, que la postulación a estas vacantes solo se realizará a de la página web anteriormente mencionada”.

En la convocatoria, según se menciona, hay 100 vacantes disponibles, para enfermeros.

Adicionalmente, advierten que el aspirante debe tener el pasaporte o, al menos, haber iniciado el trámite de expedición de ese documento.

¿Cuáles son las condiciones o requisitos?

El Sena explica que para participar en la convocatoria los requisitos son los siguientes:

Educación: ser profesional en Enfermería (contar con diploma de grado y tarjeta profesional).

ser profesional en Enfermería (contar con diploma de grado y tarjeta profesional). Idioma: Español

Español Experiencia: 24 meses de experiencia en el área asistencial intrahospitalaria.

¿Cuál es el tipo de contrato en el trabajo y el salario a ganar?

Tipo de contrato: Indefinido.

Indefinido. Duración contrato: Tiempo indefinido (una vez complete exitosamente el proceso de homologación en Alemania).

Tiempo indefinido (una vez complete exitosamente el proceso de homologación en Alemania). Salario: Antes de la homologación, el salario es de 2.600 euros mensuales brutos, lo que equivale aproximadamente 11.700.000 pesos colombianos mensuales. Luego de la homologación es de 3.300 euros mensuales brutos, lo que equivale aproximadamente 14.850.000 pesos colombianos mensuales.

Antes de la homologación, el salario es de 2.600 euros mensuales brutos, lo que equivale aproximadamente 11.700.000 pesos colombianos mensuales. Luego de la homologación es de 3.300 euros mensuales brutos, lo que equivale aproximadamente 14.850.000 pesos colombianos mensuales. Jornada de trabajo: Completa

Completa Horario de trabajo: 40 horas semanales

40 horas semanales Lugar de ejecución de las vacantes: Alemania

¿Hay beneficios o prestaciones sociales?

Sí. El Sena explica que este trabajo cuenta con las siguientes prestaciones sociales.

Todas las prestaciones legales del sistema de seguridad social de Alemania:

Salud

Pensión

Seguro de desempleo

28 días de vacaciones remuneradas anuales

Otras condiciones o requerimientos

El programa ofrece una beca completa para estudiar alemán, desde el nivel A1 hasta el B2.

Acompañamiento integral desde el inicio del proceso, hasta el ejercicio de la profesión en Alemania.

Trámites y gastos administrativos cubiertos al 100%, examen oficial B2, visa de trabajo, tiquete aéreo.

Homologación del título en Alemania.

Apoyo económico durante el proceso de aprendizaje del idioma.

Preparación cultural a través de talleres y eventos. Además de oportunidades de educación continua.

Fechas de la convocatoria

Apertura: 6 de agosto de 2025.

Cierre: Al cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa antes del 19 de septiembre de 2025.

Cabe recordar que a la fecha y hora de la publicación de este artículo, la convocatoria y los cupos siguen disponibles.

Si desea aplicar, haga clic en este enlace. Si desea conocer más información, haga clic en este enlace.