SENA abrió vacantes laborales para colombianos en Canadá: ¿cómo inscribirse y cuánto es el salario?

De fondo, una persona presentando su hoja de vida y aplicando para un trabajo. En el círculo, la bandera de Canadá / Fotos: GettyImages

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una de las instituciones de educación gratuita más reconocidas en el país, pues ofrece gran variedad de programas académicos para todas las personas.

Sin embargo, el SENA no solo ofrece a la gente la posibilidad de desarrollarse en materia académica, sino también en aspecto laboral.

Es por esto que Canadá, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, abrió una convocatoria laboral. En W Radio le explicamos.

¿En qué consiste la convocatoria?

En su página web, el SENA destaca que las personas que se encuentren interesadas en participar en esta convocatoria deberán “deberán cumplir al 100% con el perfil solicitado por el empresario”.

El instituto académico resalta que “los candidatos deberán registrar su hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo SENA https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx y postularse a la vacante de su interés, según se relacionan en esta publicación”, y en ese sentido, que la postulación a estas vacantes solo se realizará a de la página web anteriormente mencionada”.

En la convocatoria, según se menciona, hay 60 vacantes disponibles, para ensambladores de aeronaves.

Adicionalmente, advierten que el aspirante debe tener el pasaporte o, al menos, haber iniciado el trámite de expedición de ese documento.

¿Cuáles son los requisitos o condiciones para la vacante?

Según explica el portal del SENA, estos son los requisitos para poder acceder a las 60 vacantes que están dirigidas a ensambladores de aeronaves.

Educación: Técnico o Tecnólogo (industria aeroespacial) Licencia TMA.

Técnico o Tecnólogo (industria aeroespacial) Licencia TMA. Experiencia: 60 meses (5 años).

60 meses (5 años). Idioma: Nivel de inglés B1+ (Escucha, escrito, lectura y expresión oral).

¿Cuál es el tipo de contrato y el salario?

Tipo de contrato: Temporal. (Según leyes migratorias).

Temporal. (Según leyes migratorias). Duración del contrato: Superior a un año.

Superior a un año. Salario: El salario es de 4,419 CAD bruto mensuales, lo que equivale aproximadamente a $13,371,894 COP bruto mensuales.

El salario es de 4,419 CAD bruto mensuales, lo que equivale aproximadamente a $13,371,894 COP bruto mensuales. Jornada laboral: Completa.

Completa. Horario de trabajo: 40 horas semanales.

40 horas semanales. Lugar de ejecución de las vacantes: Mississagua, ciudad al oeste de Toronto, en Ontario, Canadá.

¿Hay beneficios o prestaciones sociales?

Sí. El Sena explica que este trabajo cuenta con las siguientes prestaciones sociales.

Prestaciones sociales:

Plan dental

Cobertura médica ampliada

Incapacidad a largo plazo

Seguro de vida

Beneficios:

GAL AeroStaff cubrirá el coste de los dos (2) primeros meses de alojamiento tras su llegada a Canadá. Después de los dos (2) primeros meses, el coste del alojamiento, se deducirá de su paga hasta que encuentre su propio alojamiento.

GAL AeroStaff cubrirá el costo de los vuelos de Colombia a Canadá y de Canadá a Colombia si se es despedido por causas ajenas a su voluntad.

Al llegar a Canadá, un transporte compartido será proporcionado por GAL AeroStaff, desde el lugar de residencia hasta el trabajo, durante los 2 primeros meses.

Todos los gastos de visado son cubiertos y reembolsados por GAL AeroStaff.

GAL AeroStaff proporcionará una asignación en efectivo de 150$ para cubrir la compra de calzado de seguridad con puntera de acero.

GAL AeroStaff proporcionará cinco (5) camisetas a nombre de GAL AeroStaff.

Fechas de la convocatoria

Apertura: 6 de agosto de 2025.

6 de agosto de 2025. Cierre: Al cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa antes del 19 de septiembre de 2025.

Cabe recordar que a la fecha y hora de la publicación de este artículo, la convocatoria y los cupos siguen disponibles.

Si desea aplicar, haga clic en este enlace. Si desea conocer más información, haga clic en este enlace.