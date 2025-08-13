Becas del 100% para estudiar en Chile con ICETEX: requisitos, financiación y link para postularse

Es común escuchar personas que ya cuentan con una carrera profesional, su anhelo de continuar estudiando un posgrado, como son las maestrías y doctorados para así aumentar sus conocimientos y obtener mejores oportunidades laborales, así como mejores cargos.

Incluso, muchos tienen las aspiraciones de hacerlo en otros países, para así esto pese en su hoja de vida y dar una mejor imagen como profesionales, algo que el ICETEX tiene claro, por lo que, en esta nueva oportunidad, está otorgando becas para el estudio de maestrías en Chile.

¿Cómo aplicar a las becas del ICETEX?

Según se explica en la página web de ICETEX, el propósito del Programa es contribuir a la formación de capital humano avanzado, a través de la participación de profesionales latinoamericanos y del Caribe en programas de Magíster impartidos por universidades o instituciones chilenas de educación superior, acreditadas con un alto nivel de excelencia.

Esta convocatoria estará abierta solo hasta el 3 de octubre de 2025.

El programa está dirigido a personas colombianas con título de pregrado profesional que se desempeñen como académicos en universidades acreditadas de alta calidad en Colombia o en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados con el programa a realizar.

Las personas aspirantes deberán contar con la admisión definitiva (requisito indispensable para optar a la beca) a uno de los centros docentes chilenos contemplados en esta convocatoria.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a esta beca de posgrado en Chile?

Para ser elegible, la persona aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:

Edad: La persona aspirante debe ser mayor de 20 años y menor de 65 años al momento del cierre de la convocatoria. Formación académica requerida: La persona aspirante debe contar con título profesional de pregrado en una Institución de Educación Superior reconocida por la autoridad competente en materia de educación o convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Promedio acumulado ponderado de pregrado: La persona aspirante debe contar con un promedio mínimo de notas de 3,7/5,0. Experiencia profesional: La persona aspirante debe contar preferiblemente con mínimo 12 meses de experiencia profesional (es decir, luego de haber obtenido el título universitario) en el área del programa a realizar. Situación financiera con el ICETEX o Fondos en Administración: Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

¿Cómo es la financiación de las becas de ICETEX en Chile?

Las becas de ICETEX para posgrado en Chile tienen una financiación del 100% y cubre los siguientes rubros:

Matrícula: Pago del costo del arancel, matrícula y costos de titulación que cobre la respectiva institución de educación superior, por el tiempo que dure el programa de postgrado, con un tope de cuatro o seis trimestres académicos, dependiendo de la calendarización utilizada por la respectiva institución.

Pago del costo del arancel, matrícula y costos de titulación que cobre la respectiva institución de educación superior, por el tiempo que dure el programa de postgrado, con un tope de cuatro o seis trimestres académicos, dependiendo de la calendarización utilizada por la respectiva institución. Estipendio mensual: Pago a partir del mes en que la persona seleccionada inicia el período de estudios para el cual se le haya concedido la beca, de una asignación mensual de manutención de seiscientos mil pesos chilenos ($600.000).

Pago a partir del mes en que la persona seleccionada inicia el período de estudios para el cual se le haya concedido la beca, de una asignación mensual de manutención de seiscientos mil pesos chilenos ($600.000). Seguro médico: Provisión a la persona seleccionada, mientras la beca se encuentre vigente, de un seguro de vida, salud y accidentes, por los hechos o siniestros que le afecten y que acaezcan dentro del territorio de Chile. Adicionalmente, la persona seleccionada tendrá derecho a recibir atención a través del Sistema y Servicios de Salud Pública chilenos, desde que cuente con la cédula nacional de identidad otorgada por el Servicio del Registro Civil e Identificación de Chile.

Provisión a la persona seleccionada, mientras la beca se encuentre vigente, de un seguro de vida, salud y accidentes, por los hechos o siniestros que le afecten y que acaezcan dentro del territorio de Chile. Adicionalmente, la persona seleccionada tendrá derecho a recibir atención a través del Sistema y Servicios de Salud Pública chilenos, desde que cuente con la cédula nacional de identidad otorgada por el Servicio del Registro Civil e Identificación de Chile. Asignación para libros y materiales: Otorgamiento a la persona seleccionada de una asignación única para textos y materiales de estudio, ascendente a la suma de noventa mil pesos chilenos ($90.000).

Conozca los documentos requeridos, los criterios de selección y más detalles en el link a continuación: https://web.icetex.gov.co/es/-/magister-diferentes-areas-universidades-chilenas-2025