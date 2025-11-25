¡Aplique! Proceso de selección CNSC SENA 4 modalidad ingreso cierra pronto: Inscripción y vacantes

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), junto con la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC), encargada de administrar y vigilar la carrera administrativa en Colombia, abrió la convocatoria para completar vacantes de carrera administrativa en el SENA el pasado mes de octubre.

A pesar de que inicialmente se habría establecido el 18 de noviembre de 2025 como plazo máximo de inscripción, en su búsqueda de ocupar las 1.801 vacantes disponibles, la CNSC extendió la fecha de inscripción al próximo 28 de noviembre de 2025.

De esta manera, las entidades invitan a la ciudadanía a revisar el listado de empleos que aún no cuentan con inscritos o aquellos con mayores vacantes disponibles y completar la postulación. Los empleos a los que podrá aplicar son de carácter profesional, técnico, instructor y asistencial, los cuales se encuentran divididos en diferentes niveles.

¿Cómo inscribirse al proceso de selección?

De ingreso abierto para el público general, los interesados podrán participar siempre y cuando cumplan los requisitos para cada cargo, así como nivel de educación, experiencia profesional y habilidades.

Completar los datos y realizar la inscripción en el sitio web de la CNSC, específicamente en el enlace SIMO, donde deberá crear un usuario.

Pagar los derechos de participación, que para el año 2025, son los siguientes:

71.200 pesos para los cargos de asesor, profesional e instructor.

47.450 pesos para los cargos técnico y asistencial.

Realizar las pruebas escritas, donde evaluarán conocimientos y habilidades en las áreas seleccionadas.

Tome en cuenta que al seleccionar un empleo, no podrá realizar ningún tipo de cambio, pues solo se puede inscribir a un empleo de los ofertados. Además, si se inscribe en un empleo de modalidad Ascenso, no podrá inscribirse a un empleo en modalidad Abierto.

Por otro lado, las entidades recomiendan hacer una debida actualizados a sus datos, pues es un paso esencial en el cumplimiento de todos los requisitos y lograr la oportunidad de proyectar una carrera dentro del sector público del país.

Requisitos generales

Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. Registrarse en el SIMO. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. Presentar cumplidamente, en las fechas y bajo los parámetros establecidos por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, trascritos en la correspondiente OPEC, los cuales se encuentran establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales - MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.

¿De cuánto es el sueldo de las ofertas del concurso?

De acuerdo con el portal web, los “rangos salariales son de hasta $3.300.000 para el nivel asistencial, hasta $4.600.000 para el nivel técnico, $4.000.000 para el nivel instructor, hasta $9.800.000 para el nivel profesional y hasta $8.400.000 para asesor.”

