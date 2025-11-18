Más de 250 vacantes SIN EXPERIENCIA para trabajar en la DIAN: Fechas y requisitos para inscribirse

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) demostró su compromiso con el fortalecimiento institucional mediante la apertura de dos procesos de selección que buscan cubrir miles de empleos en todo el país, en el marco del Sistema Específico de Carrera Administrativa. Estos concursos son gestionados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

El mayor foco de interés para los jóvenes profesionales y quienes buscan su primera oportunidad se centra en las vacantes que no exigen experiencia laboral. Según las convocatorias publicadas, se han dispuesto más de 250 cargos para los que no se requiere experiencia previa.

Oportunidades sin experiencia en la DIAN

Estas 1,417 vacantes disponibles para ingreso se distribuyen en diferentes niveles de formación:

Nivel Profesional: 1,277 cargos

Nivel Técnico: 125 cargos

Nivel Asistencial: 15 cargos

Adicionalmente, en el proceso más reciente, se han definido otras 257 vacantes específicas para ingreso sin experiencia profesional, más 16 vacantes destinadas a personas con discapacidad que tampoco requieren experiencia profesional.

Fechas y proceso de inscripción

Para uno de los procesos de selección ofrecidos por la DIAN, las fechas de inscripción para la modalidad de ingreso se extendieron de la siguiente manera:

Cronograma Clave

Inscripción y Pago en Oficina Bancolombia: Del 15 de marzo al 27 de marzo.

Del 15 de marzo al 27 de marzo. Inscripción y Pago Electrónico: Del 15 de marzo al 29 de marzo.

Es fundamental destacar que la inscripción solo se formaliza después de haber realizado el pago y de asegurar que todos los documentos solicitados estén cargados correctamente en la plataforma.

¿Cómo participar en los concursos de la DIAN?

El primer paso para cualquier interesado en asegurar un puesto de carrera administrativa es registrarse y hacer uso del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) de la CNSC.

Pasos esenciales:

Consulta de reglas: Revisar el Acuerdo y Anexo Técnico de la convocatoria de interés en la página web de la CNSC, ya que estos documentos establecen las reglas y condiciones de participación. Identificación de empleo: Buscar la vacante que se ajuste al perfil y los requisitos. Es crucial identificar el Número de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). La DIAN ofrece una herramienta de búsqueda para facilitar este proceso. Cargue de documentos: Recopilar y cargar todos los certificados requeridos (cédula, diplomas, certificaciones laborales, tarjeta profesional, etc.) en el sistema SIMO. Pago de derechos: Seleccionar el método de pago y realizar el abono de los derechos de participación. El valor del PIN en el nivel profesional es de $58.000, mientras que para los niveles técnico y asistencial asciende a $38.700. Confirmación: Presionar el botón “Confirmar empleo” para formalizar la inscripción. Solo se puede aplicar a un empleo por convocatoria.

Actualmente, la CNSC se encuentra en la etapa de divulgación del proceso de selección DIAN 2676, que ofrece un total de 1,990 vacantes en todo el país. Este proceso es relevante no solo por la cantidad de oportunidades, sino porque es el primero de la CNSC en reservar un 7% de las vacantes (140 puestos) para personas con discapacidad.

Una vez finalizada la divulgación con capacitaciones y jornadas de socialización virtuales y presenciales, se habilitarán las inscripciones y la venta de derechos de participación para esta nueva convocatoria.

Para garantizar una participación adecuada e informada, la DIAN y la CNSC insisten en la necesidad de consultar permanentemente los acuerdos de convocatoria y los medios oficiales de información de la CNSC, incluyendo su página web (www.cnsc.gov.co) y sus redes sociales (@CNSCColombia).

