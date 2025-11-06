Este es el paso a paso para actualizar el RUT en línea: link oficial
Conozca en qué casos es obligatorio actualizar el RUT.
En Colombia, el RUT, Registro Único Tributario, es el mecanismo mediante el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, puede identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta; los no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; agentes retenedores que realicen actividades aduaneras de intercambio comercial en mercancías, inversionistas extranjeros.
Cuando usted obtiene el RUT, puede tener varios beneficios tributarios al legalizar todas sus actividades comerciales, con lo referente a los tributos e impuestos.
Ahora, en ocasiones, usted puede llegar a recibir un correo de la DIAN en donde, por diferentes motivos, la entidad le solicita hacer la actualización del RUT.
Por eso, en W Radio le contamos el paso a paso para actualizar su RUT en línea por medio de la página web de la DIAN.
Paso a paso para actualizar el RUT en línea
- Inicie sesión ingresando a la página web de la DIAN http://www.dian.gov.co, menú “Transaccional”, opción “Usuario Registrado”. Si aún no tiene contraseña de acceso a los servicios en línea, habilite la cuenta a través del botón “Usuario Nuevo”.
- Si ingresa como una persona natural, seleccione la opción “A nombre propio” y suministre los datos “Tipo de documento”, “Número de documento” y “Contraseña” de acceso.
- Si ingresa a nombre de una organización o a nombre de un tercero, seleccione la opción “A nombre de un tercero” y suministre el “NIT del tercero”, “Tipo de documento”, “Número de documento” y “Contraseña” de acceso.
- En el tablero de control, ingrese a través del ícono “Actualización RUT” y pulse el botón “Continuar” para iniciar la actualización. Pulse nuevamente el botón “Continuar”.
- Seleccione la hoja donde se encuentra la información sujeta a modificación. Una vez seleccionada, pulse el botón “Cargar documento”. En el formulario desplegado, en cada una de las casillas encontrará un botón de “Ayuda”, exceptuando las casillas de fechas y dirección (para estas debe pulsar doble clic)
- Una vez realizada la modificación, en la barra flotante pulse el botón “Borrador” para que el sistema asigne un número al formulario.
- Si requiere modificar información en otras hojas, ingrese por el botón “Seleccionar hoja”. Al finalizar la modificación de los datos, en la barra flotante guarde con el botón “Borrador”
- Formalice la actualización. Se desplegará una ventana emergente donde debe ingresar la clave dinámica y la contraseña. Para solicitar la clave dinámica, haga clic en el enlace “Solicítela aquí” y el sistema le enviará la clave al correo electrónico registrado en el RUT o a la sección comunicados del Servicio Informático Electrónico
- Una vez aparezca el acuse de recibo, podrá generar el PDF del documento con la leyenda “certificado documento sin costo”.
¿En qué casos es obligatorio actualizar el RUT en 2025?
La actualización del RUT es obligatoria únicamente en las siguientes situaciones:
- Cambio de lugar de residencia: Si ha cambiado su dirección de domicilio.
- Modificación de número telefónico: Si ha actualizado su número de contacto.
- Actualización de correo electrónico: Si ha cambiado su dirección de correo electrónico.
- Alteración de la actividad económica: Si ha iniciado, modificado o cesado alguna actividad económica registrada.
- Cambio en responsabilidades fiscales: Si ha adquirido o dejado de tener responsabilidades tributarias, aduaneras o cambiarias.
Si desea hacer el proceso de inscripción del RUT, puede hacerlo dando clic aquí: https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Transaccional.aspx
