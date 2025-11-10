Dian alerta que estafadores están haciendo falsos remates de vehículos: piden 10% de anticipo
La entidad de impuestos y aduanas señaló que los estafadores envían ofertas para adquirir vehículos con logos institucionales pero correos falsos.
La Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó que delincuentes están estafando con falsos remates judiciales a nombre de esa entidad. Las personas inescrupulosas, a nombre de la entidad, haciendo uso de logos institucionales y mediante correos electrónicos falsos, ofrecen supuestos remates judiciales de vehículos.
“Uno de los casos identificados involucra el correo rematesjudiciales@dianpereira.com, desde el cual se envió una oferta para adquirir un vehículo Mazda modelo 2019 por un valor de $25 millones. A las víctimas se les presentaba un contrato de compraventa con apariencia legal, incluyendo nombres reales, certificados bancarios, logos institucionales y hasta carnés falsos de funcionarios, todo con el fin de generar confianza. Los estafadores exigían un anticipo del 10% por “gastos de documentación y envío”, y tras recibir el pago total, desaparecían sin dejar rastro”, señaló la entidad en un comunicado.
Por esto, la entidad aclaró que no realiza remates de vehículos ni remates judiciales por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp ni a través de intermediarios.
Todo lo relacionado con estos procesos oficiales se realiza exclusivamente a través del portal institucional www.dian.gov.co (Botón VENTAS REMATES Y DONACIONES, en la parte inferior de la página).
Ante esta situación, la entidad recomienda a la ciudadanía:
- Verificar siempre que los correos provengan del dominio @dian.gov.co.
- Desconfiar de ofertas urgentes o demasiado atractivas.
- No compartir datos personales ni realizar pagos sin confirmar la autenticidad del trámite.
- Consultar directamente en los canales oficiales de la DIAN.