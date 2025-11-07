Entre 20 y 15 servicios sexuales: colombianas víctimas de trata en el exterior

La mayor Ruby Ruiz, del grupo contra los delitos sexuales de la Policía, habló con el podcast de W Radio, Crimen y Castigo, sobre el delito de trata de personas en Colombia, el cual ha ido en incremento.

La mayor denunció que grupos delictivos transnacionales engañan a mujeres ofreciéndoles trabajos en otros países para luego secuestrarlas.

En Crimen y Castigo, la mayor informó cómo prevenir estos delitos y las alertas a tener en cuenta para no caer en trampas.

Vea el capítulo: