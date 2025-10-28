Dian obtuvo un recaudo de $23.6 billones por declaraciones de renta de personas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que más de 6.5 millones de personas naturales presentaron su declaración de renta este año, obteniendo un recaudo de $23.6 billones.

“Entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, la plataforma de la entidad recibió 6.521.502 declaraciones de renta, de las cuales 763.036 son de contribuyentes que presentaron su declaración por primera vez, obteniendo un recaudo total de $23.6 billones. De estos, $5.7 billones corresponden al impuesto a cargo tras la presentación de las declaraciones, mientras que $17.9 billones, a anticipos y retenciones practicadas a los contribuyentes con antelación”, indicó Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la Dian.

Por otro lado, la entidad alertó que detectó y bloqueó más de 4.178 eventos maliciosos, tales como intentos de acceso no autorizados o ataques automatizados, evitando así posibles afectaciones al sistema y protegiendo la información de los contribuyentes.

Finalmente, la Dian resaltó que este año, las visitas al micrositio de renta aumentaron en un 18.5%, con respecto al año anterior.

“Adicional a ello, la DIAN dispuso 7.541.910 declaraciones sugeridas, simplificando el proceso de declaración y fortaleciendo la confianza de los contribuyentes en los servicios digitales de la entidad”, remató la entidad.