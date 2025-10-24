Luis Eduardo Llinás saldrá de dirección de la Dian; viceministro de Hacienda sería nuevo encargado

Fuentes consultadas por W Radio aseguran que Luis Eduardo Llinás saldrá de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) próximamente por incomodidades que hay con él en la Casa de Nariño.

Recordemos que Llinás está como encargado de esta entidad desde la salida de Jairo Villabona.

La persona que quedaría a cargo de esta entidad como encargado sería el actual viceministro de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt.

Recordemos que Llinás también está a cargo de la UIAF. Aún no se conoce si también saldría de ese cargo.

¿Quién es el viceministro Betancourt, quien quedaría a cargo de la Dian?

El actual viceministro de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt, es economista con 36 años de experiencia.

En la página web del Ministerio de Hacienda señalan que es experto en economía pública, análisis financiero, evaluación de proyectos, política social, movilidad y servicios públicos. Gerente público, docente y consultor.

También es director y autor de estudios y productos de consultoría sobre estadísticas y modelos de finanzas públicas, economía y conflicto armado, pobreza, distribución del ingreso, exclusión social, presupuesto participativo, tarifas, análisis de riesgos y modelos financieros para los sectores transporte y servicios públicos.